Despre situația pieței muncii din România, în ceea ce privește domeniul IT, am discutat cu Marian Ion, CEO al companiei ING Hubs și Maria Gheorghe, IT Lead în cadrul ING Hubs. Compania este centrul din spatele băncii ING care pune la dispoziție, la nivel global, diferite servicii cu precădere pe domeniul operations și IT. Instituția financiară are patru astfel de centre în lume: în Polonia, Filipine, Slovacia și, bineînțeles, România.

Având în vedere lipsa de predictibilitate de pe piața muncii, cât de greu vă este în prezent să găsiți candidatul potrivit?

„Depinde foarte mult de tehnologie și cât de populară este în piață. Dacă am merge pe .NET sunt convins că am găsi mult mai repede”, a declarat Marian Ion, CEO ING Hubs.

„Scala de exemplu este o framework pus peste cel de Java care a polarizat discuțiile dezvoltatorilor. Unii îl iubesc și alții îl urăsc, dar suma celor care-l iubesc este destul de mică.

Cu toate acestea ING a avut câteva proiecte în zona Scala. Am încercat și am recrutat câțiva oameni, dar este foarte greu. Sunt aproximativ 50 de oameni cu experiență în toată România, concentrați în special în București”, a explicat Maria Gheorghe, IT Lead în cadrul ING Hubs.

Aveți intenția să importanți forță de muncă din străinătate?

Nivelul forței de muncă din domeniul IT a crescut semnificativ în România, țara noastră devenind tot mai atractivă pentru companiile din străinătate. Cu toate acestea, numărul de potențiali angajați este în continuare limitat.

„Am mai făcut acest lucru și avem colegi din alte țări, dar nu putem spune că sunt un procent semnificativ. Sunt cu contracte în România, relocați aici și ca exemple există angajați din Portugalia, Spania, Italia, Pakistan”, a detaliat Marian Ion.

„În România, pe domeniul IT a crescut semnificativ nivelul forței de muncă, nu doar din perspectiva experienței tehnice, dar și în privința modului în care se prezintă la un interviu. Au evoluat și acest lucru este probabil atractiv pentru companiile din afară. Problema este că nu sunt așa de mulți”, a detaliat Maria Gheorghe.

Cum îi atrageți pe angajați să vină să aplice pentru un job? Ce facilități le oferiți?

În ceea ce privește facilitățile și modul în care își atrage viitorii angajați, reprezentanții companiei punctează oportunitatea de dezvoltare profesională și de lucru cross border, dar și flexibilitatea la locul de muncă, inclusiv munca hibrid sau remote.

„Inclusiv investiția în noul sediu este una pentru angajați. Este important să fie aproape de centrul orașului, să fie conectați. De asemenea, avem programe de dezvoltare și un alt aspect important îl reprezintă munca hibrid sau remote. Sunt lucruri care contează și adunându-le devin atractive: dezvoltarea profesională, flexibilitate, lucru cross border (n.r. munca la o platformă globală)”, a explicat CEO-ul ING Hubs.

„Sunt oameni care sunt mai puțin atenți la zona de risc ca angajator și nu acordă o mare importanță locului și dacă muncesc pentru un startup mic sau la o firmă importantă din piață. Pe de altă parte sunt și persoane pentru care este important să fie într-o companie mare, să simtă că au un impact și lucrează la un proiect care este într-adevăr folosit”, a completat Maria Gheorghe.

O provocare și o oportunitate pentru angajați

CEO-ul ING Hubs este de părere că, din punct de vedere ingineresc, este o adevărată provocare munca la o platformă care deservește milioane de clienți și, în același timp, reprezintă o oportunitate de dezvoltare profesională pentru mulți angajați.

„Este o provocare din punct de vedere ingineresc să lucrezi la o platformă accesată de milioane de clienți. Una este să lucrezi la un website și alta este să construiești o platformă care deservește milioane de clienți, care este disponibilă 24/7 și este și securizată”, a adăugat Marian Ion.

De asemenea, acesta a punctat că în cadrul companiei s-a reușit în fiecare an o creștere constantă a numărului angajaților. Datele arată că în prezent compania are aproximativ 1.400 de angajați în România, dintre care aproape 1.000 sunt ingineri tech.

Pentru acest an, CEO-ul ING Hubs estimează că numărul angajaților va ajunge la aproximativ 1.500 de persoane.

„Avem o creștere de aproximativ 200 de angajați în fiecare an și anul acesta ne menținem această creștere.”