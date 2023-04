Doliu în Ucraina! Kostyantyn Starovyskyi, un cunoscut muzician și dirijor din țara vecină, și-a pierdut viața în timp ce „apăra întreaga Ucraină” în orașul estic Kramatorsk, a informat Orchestra Simfonică Academică Națională a Ucrainei.

„Orchestra a suferit o pierdere ireparabilă. Colegul nostru Kostyantyn Starovytskyi a murit protejându-ne pe noi și pe voi, protejând întreaga Ucraină. Memoria eternă a eroului”, au precizat reprezentanții instituției respective.

Aceasta nu este singura pierdere pe care a suferit-o țara vecină de când a izbucnit războiul. Cu puțin timp în urmă, pugilistul ucrainean Maksym Galinichev, medaliat la Jocurile Olimpice pentru Tineret, a decedat la doar 22 de ani pe câmpul de luptă din Ucraina.

El servea pentru Brigada 25 aeropurtată Sycheslav din Ucraina, în regiunea Luhansk, acolo unde și-a pierdut viața, relatează site-ul web de știri sportive Inside the Games.

Maksym Galinichev lupta din mai 2022, refuzând să participe la Campionatele Europene de Box Masculin ale Confederației Europene de Box (EUBC).

Skeletonistul din Ucraina – Vladyslav Heraskevych a postat pe rețelele sociale un mesaj despre decesul tânărului respectiv, spunând „glorie eroului”.

— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) March 22, 2023