Kovesi și-a comparat viața cu un film despre Pablo Escobar. Care este explicația

Andreea Esca i-a pus imaginaţia Codruţei Kovesi la încercare şi a întrebat-o dacă ar fi să-şi compare viaţa cu un film, care ar fi acela. Fosta şefă DNA a dat un răspuns surprinzător, şi anume filmul-serial Narcos, în care este prezentată viaţa celebrului Pablo Escobar.

Kovesi a spus că se inspiră din filmul Narcos. Acesta este un serial în care procurorii se luptă cu traficanţii de droguri şi cu corupţia care acaparat o ţară întreagă.

Narcos este un serial poliţist american. Filmările şi acţiunea au loc în Columbia. Primul sezon spune povestea magnatului de droguri Pablo Escobar, care a devenit miliardar datorită producţiei şi distribuţiei de cocaină, dar se concentrează şi pe interacţiunile lui Escobar cu alţi magnaţi de droguri, agenţi ai DEA (Drug Enforcement Administration), şi alte entităţi opozante. Sezonul trei începe după moartea lui Escobar şi continuă în prim plan cu DEA, în timp ce aceştia se luptă împotriva infamului Cartel Cali.

Kovesi a mai mărturisit că este un mare fan al trupei Vama.

„ Sunt fan Vama Veche şi Tudor Chirilă. Au avut un concert în 2004 la Sighişoara. Lansase melodia ‘Nu ne mai trageţi pe dreapta.’ După concert, acolo era şi un poliţist şi tot drumul până la Sibiu am cantat piesa asta. Săracul poliţist nu a avut ce face. Înainte de a merge la Bruxelles am ascultat piesa asta, mi-a dat o stare bună, am plecat mai optimistă”, a spus Kovesi în emisiunea menţionată mai sus.