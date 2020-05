Laura Codruța Kovesi a detonat nucleara serii. Fosta șefă a DNA a oferit o nouă reacție dură după ce a câștigat la CEDO. Instituția a decis ca fosta șefă a DNA a fost dată afară abuziv din funcție.

Kovesi s-a dezlănțuit

Laura Codruța Kovesi s-a dezlănțuit în direct la Digi24. Aceasta i-a umilit pur și simplu pe cei de la CCR, dar și pe fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, cel care a cerut revocarea lui Kovesi din fruntea DNA.

„Am privit aceasta ca pe o victorie personală și a justiției. Nu trebuie să arăt cu degetul pe nimeni. Motivarea CEDO e clară și categorică. CCR a limitat dreptul meu de a merge la un complet de judecată independentă pentru a mă putea apăra. Nu aveam nicio posibilitate să atac decretul. prin această limitare mi s-a încălcat dreptul de a ataca o decizie care îmi afectează viața profesională.

Mi s-a încălcat libertatea de exprimare. Nu au fost probe pertinente pentru ca motivele de revocare să fie legitime. revocarea mea s-a făcut din cauza unor declarații în spațiul public. CEDO motivează că revocarea nu a urmărit doar înlăturarea mea din funcție. E un efect descurajator pentru tot sistemul de justiție.

Este valabilă pentru toți procurorii și judecătorii din Europa. Îi poate ajuta dacă sunt hărțuiți în activitatea lor profesională. Ce să-i transmit lui Toader? Când am făcut această acțiune, a spus că nu am nicio șansă. Nu-i transmit nici acum, nici atunci nu am spus nimic.

Nu am vrut ca din banii românilor să-mi fie mie plătită o despăgubire. În cerere am scris că pentru mine constituie o justă recompensă și remediu doar decizia .

Să nu abandoneze lupta niciun judecător sau procuror. Ideea de principiu e ca atunci când procurorii și judecătorii își fac treaba să nu fie înlăturați pe bază politică. Nu mă interesează ce spune CCR. Au spus deja în motivare. Pe mine mă interesează doar ceea ce a spus CEDO”, a tunat Kovesi în direct la Digi24.