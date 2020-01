Ce a spus Marius Șumudică despre Iohannis

“Turcia are un preşedinte care iubeşte mult fotbalul. Cluburile sunt ajutate, preşedintele apreciază fotbalul. Turcia are noroc din acest punct de vedere şi dacă faceţi o comparaţie cu România puteţi vedea asta. Naţionala Turciei este o echipă bună. Uneori, nu ai nevoie de vedete în echipă, un grup bun aduce succese. Cred că Turcia are şanse mari la Euro-2020”, a spus antrenorul român.

Gaziantep FK va continua să muncească

“Mă aştept la un retur de campionat mai dificil decât a fost turul. Să nu creadă nimeni că ne-am garantat menţinerea în prima ligă. Să nu doarmă nimeni liniştit. Retururile sunt mai dificile. Vom continua să muncim. Echipa mai are nevoie de 3-4 transferuri. Totul trebuie făcut pas cu pas. Un nou-născut nu poate fi înscris direct la şcoală. Echipa abia a promovat în prima ligă, nu putem avea imediat ca obiectiv primele locuri, dar suntem pe calea bună. Obiectivul nostru este menţinerea în prima ligă”, a afirmat el.

