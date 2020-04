România trece printr-o criză fără precedent. Pandemia de coronavirus ne lovește grav. Sunt 2460 de îmbolnăviri și aproape 100 de decese. În plină criză, Klaus Iohannis a avut o nouă întâlnire cu cei din Guvern. A luat o nouă serie de măsuri importante.

Klaus Iohannis, măsuri de ultimă oră

Președintele Klaus Iohannis a luat măsuri de ultimă oră. „Toate măsurile au fost luate pentru a vă proteja, pentru protejarea sănătății și în ajutorul medicilor și personalului medical. Această situație este una foarte serioasă. Cu toții să respectăm legislația și ordinele în vigoare.

Siguranța și ordinea publică sunt cele mai importante. Asta am vorbit acum cu Ludovic Orban, Cu Marcel Vela și cu Nicolae Ciucă. Am discutat ce s-a făcut și cum s-a făcut. Am spus că este absolut necesară impunerea legii. Asta spre protecția voastră și pentru a înlesni munca medicilor.

Ce se întâmplă cu cei care nu au înțeles și nu vor să înțeleagă? Vor fi amendați. Cine nu se conformează, va fi amendat. S-au făcut peste 800.000 de controale. S-a controlat dacă oamenii respectă izolarea și carantina”, a anunțat Klaus Iohannis.

Un număr foarte mare de amenzi

”Pot să vă spun ca autoritățile au lucrat foarte serios. De la începutul epidemiei s-au dat peste 78.000 de amenzi, a adăugat Iohannis.

La întâlnire au fost prezenți, alături de Președintele Klaus Iohannis și de Premierul Ludovic Orban, ministrul de Interne, Marcel Vela, Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă și secretarul de stat Despescu.

S-a discutat despre măsurile care au fost adoptate în urmă cu câteva zile în județul Suceava, dar și ce urmează să decidă autoritățile în următoarele zile.