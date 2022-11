Președintele României, Klaus Iohannis, a participat marți, 8 noiembrie 2022, la masa rotundă, unde s-a discutat despre „Schimbările climatice și sustenabilitatea comunităților vulnerabile”, în marja Conferinței Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP27) de la Sharm El-Sheikh (Egipt).

Acest eveniment a constituit un prilej pentru șefii de stat și de guvern, înalți reprezentanți ai structurilor ONU și ai altor organizații interguvernamentale să discute aspecte legate de adaptarea oamenilor la schimbările climatice, răspunsul la dezastre naturale și alerta timpurie cu privire la situațiile de risc. Unul dintre obiectivele principale ale COP27 este adaptarea la schimbările climatice, urmărindu-se atingerea progreselor necesare pentru a spori reziliența internațională la schimbările climatice și pentru a ajuta comunitățile vulnerabile să se adapteze.

În cadrul COP27, Klaus Iohannis a vorbit despre măsurile pentru gestionarea riscurilor asociate dezastrelor naturale, subliniind importanța sistemelor de alertă timpurie. El a spus că sistemele precum Ro-Alert, care poate transmite mesaje pentru a avertiza populația cu privire la fenomenele meteorologice extreme, ar trebui extinse la nivel global.

Today, at the round table dedicated to the “Climate change and the sustainability of vulnerable communities”, we discussed about adapting to the effects of climate change, the response to natural disasters and early warning systems for risk situations. #COP27 pic.twitter.com/8Ldpz1fp4r

