Președintele României, Klaus Iohannis, l-a primit luni, 28 noiembrie 2022, la Palatul Cotroceni pe Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Cei doi au avut convorbiri tete-a-tete, la finalul cărora au susținut declarații de presă comune.

În timpul conferinței de presă, Klaus Iohannis a anunțat că România va continua să aducă o contribuție substanțială la apărarea colectivă a NATO, cerând, totodată, o susținere sporită a Alianței Nord Atlantice atât pentru Ucraina, cât și pentru Republica Moldova, Georgia și Bosnia și Herțegovina. El a precizat, de altfel, că Grupul de Luptă NATO din România se află în plin proces de dezvoltare, inclusiv în ceea ce privește elementele care să-i permită creșterea la nivel de brigadă.

„Am evaluat astăzi împreună situația de securitate a spațiului euroatlantic generată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, cu accent asupra Flancului Estic și a zonei Mării Negre. Mâine (marți – n.r.) va începe, la București, cea dintâi Reuniune a Miniștrilor de Externe ai statelor membre NATO găzduită de România. Aceasta este, totodată, și prima reuniune Aliată de nivel înalt găzduită la București, după Summitul NATO din 2008. O reuniune importantă, pe agenda căreia se vor regăsi și temele abordate în dialogul nostru de astăzi (luni – n.r.). Am subliniat, în discuțiile cu domnul Secretar General, necesitatea implementării cât mai rapide a deciziilor adoptate de Summitul istoric de la Madrid din acest an”, a declarat, luni, președintele României.

„Reamintesc faptul că importanța strategică a Mării Negre a fost inclusă, la inițiativa României, pentru prima dată, în Noul Concept Strategic, adoptat la Summitul NATO de la Madrid. Am reiterat, în acest context, relevanța operaționalizării, cât mai repede, a deciziilor de la Madrid privind consolidarea posturii de apărare înaintată pe Flancul Estic al Alianței. România, la rândul său, va continua să aducă o contribuție substanțială la apărarea colectivă a NATO și la consolidarea capabilităților Alianței, acționând, în continuare, ca furnizor de securitate și stabilitate în regiune. Acest angajament se bazează pe măsuri concrete, în primul rând pe decizia de a crește cheltuielile naționale destinate Apărării de la 2% din PIB, cât sunt acum, la 2,5% din PIB începând chiar din anul 2023.

Împreună cu Secretarul General Stoltenberg, am remarcat progresele substanțiale pe care le-am realizat la nivel aliat în decursul celor aproape 10 luni care au trecut de la ultima sa vizită în România. Aceste progrese se reflectă într-o postură semnificativ întărită a NATO pe Flancul Estic, inclusiv în țara noastră și în regiunea Mării Negre. Astfel, din luna februarie și până în prezent, NATO și aliații noștri au desfășurat efective importante în România, cu rol de descurajare, reasigurare și apărare, astfel încât, în prezent, găzduim aproximativ 5.000 de militari aliați.

Vom continua să ne coordonăm îndeaproape cu Franța, care este națiune-cadru, alături de Olanda, Belgia și Luxemburg, pentru a atinge capacitatea operațională deplină a acestei structuri cât mai curând. Am arătat, în acest context, că România acționează pentru îndeplinirea propriilor obligații ca națiune – gazdă. Vreau să mulțumesc, încă o dată, tuturor Aliaților pentru solidaritatea demonstrată în toată această perioadă, inclusiv Statelor Unite ale Americii, partenerul nostru strategic – pentru contribuția importantă la securitatea României și a regiunii noastre. În cadrul întâlnirii de astăzi am evidențiat, de asemenea, sprijinul ferm – și concret – al României pentru suveranitatea, integritatea teritorială și independența Ucrainei”, a adăugat Klaus Iohannis.

„România va continua să ofere asistență multidimensională Kievului pe toate palierele. În aceeași măsură, după cum cunoașteți, depunem eforturi susținute în sprijinul Republicii Moldova pentru a depăși dificultățile de ordin social, economic și energetic generate de războiul din Ucraina. O temă complementară o reprezintă creșterea rezilienței strategice în regiunea Mării Negre, care include aspecte-cheie precum securitatea energetică sau libertatea de navigație. Îi mulțumesc domnului Secretar General pentru efortul său de coordonare a modernizării NATO, pentru a putea răspunde tuturor amenințărilor și provocărilor.

Implementarea Conceptului Strategic va conduce la un rol sporit pentru Alianța noastră, de care depinde nu doar securitatea spațiului euroatlantic, ci și stabilitatea ordinii internaționale bazate pe reguli și principii. Acțiunile Rusiei reprezintă o încercare deliberată de a submina și distruge această ordine. De modul în care alegem să răspundem acestei provocări va depinde în mare măsură cum va arăta viitorul lumii noastre. De aceea avem nevoie mai mult ca oricând de un NATO puternic și solidar și mă aștept ca Reuniunea Ministerială care începe mâine să reconfirme acest obiectiv”, a încheiat șeful statului.

La rândul său, Jens Stoltenberg, a mulţumit Guvernului de la București pentru contribuţiile la misiunile Alianţei Nord-Atlantice şi pentru suplimentarea bugetului alocat apărării.

„Vreau să mulţumesc României pentru găzduirea reuniunii ministrilor de Externe din statele NATO şi vreau să îi mulţumesc preşedintelui Iohannis pentru angajamentul personal puternic în favoarea NATO în acest moment critic pentru securitatea noastră. Contribuiţi în multe moduri la securitatea noastră comună.

Trupele române participă la grupul de luptă din Polonia, contribuiţi la misiunile NATO din Kosovo şi Irak, de asemenea găzduiţi un sistem-cheie pentru apărarea balistică a NATO. Salut angajamentul de a menţine bugetul pentru apărare peste nivelul de 2% din PIB. Investiţiile în apărare sunt esenţiale în contextul în care ne confruntăm cu cea mai mare criză în materie de securitate a unei generaţii”, a spus secretarul general al NATO.

Jens Stoltenberg va rămâne în România până miercuri, 30 noiembrie 2022, pentru a prezida reuniunea miniştrilor de Externe ai statelor membre NATO, eveniment ce are loc marţi (29 noiembrie 2022) şi miercuri (30 noiembrie 2022). În cursul zilei de marţi, Jens Stoltenberg va participa la Aspen – GMF Bucharest Forum, unde va susţine un discurs. Până acum, Jens Stoltenberg s-a întâlnit cu premierul României, Nicolae Ciucă, urmând să se întâlnească și cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a anunțat Administrația Prezidențială.

Vă amintim că duminică, 27 noiembrie 2022, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit despre reuniunea miniștrilor de Externe ai statelor membre NATO care urmează să aibă loc în România.

„Aştept cu nerăbdare să urez bun venit secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, în Bucureşti, mâine, înainte de a ne angaja în reuniunea miniştrilor de Externe ai statelor membre NATO pentru două zile intense de discuţii şi follow-up la Summitul de la Madrid. Nenumărate interacţiuni, un puternic spirit de unitate și solidaritate între aliaţi.”, a scris, duminică, Bogdan Aurescu pe contul său de Twitter.

I look forward to welcome SG @jensstoltenberg in #Bucharest tomorrow, before we engage in @NATO #ForMin_Bucharest for 2️⃣ intensive days of talks&follow-up to #MadridSummit: 4️⃣sessions, 4️⃣partners joining us, countless interactions, strong spirit of unity&solidarity among Allies.

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) November 27, 2022