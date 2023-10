Aflat la cel de-al treilea Summit al Comunităţii Politice Europene, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că vor discuta mai multe subiecte importante. Printre ele, securitatea, energia, mediul şi tranziţia verde, digitalizarea şi inteligenţa artificială, multilateralismul.

Şeful statului a postat o fotografie în care îl salută pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

”Particip la cel de-al treilea Summit al Comunităţii Politice Europene găzduit astăzi de Spania, la Granada. Vom discuta subiecte importante de actualitate. Precum securitatea, energia, mediul şi tranziţia verde, digitalizarea şi inteligenţa artificială, multilateralismul”, a scris preşedintele pe X.

Attending the third European Political Community Summit hosted today by Spain🇪🇸 in #Granada. We’ll discuss important current topics such as security, energy, environment & green transition, digitalisation and AI, multilateralism. #EPC pic.twitter.com/iNhRJn7bEK

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) October 5, 2023