Klaus Iohannis, întâlnire cu premierul Olandei la Bruxelles: Continuăm cooperarea strânsă

Klaus Iohannis a avut o întrevedere bilaterală cu premierul Olandei, Mark Rutte, pe fondul participării la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Șeful statului a postat pe Twitter un mesaj în care spune că a avut o discuție bună cu premierul Regatului Țărilor de Jos. Acesta a mai spus că a discutat cu Mark Rutte despre securitatea regională și despre măsurile de consolidare a Flancului din Est.

Pe de altă parte, președintele României a mai spus că a apreciat sprijinul pe care această țară îl oferă, referindu-se la prezența militarilor olandezi pe teritoriul țării noastre.

În plus, spune Klaus Iohannis, cooperarea dintre România și Olanda va continua, în special pe subiectele de interes comun.

„O discuţie foarte bună cu premierul Olandei cu privire la securitatea regională şi măsurile de consolidare a Flancului estic. Am apreciat sprijinul Olandei, prin prezenţa militară consistentă în România. Am convenit să continuăm cooperarea noastră strânsă pe agenda UE, în special pe subiectele de interes comun”, a fost mesajul pe care Klaus Iohannis l-a postat pe rețeaua de socializare.

Very good discussion with @MinPres on regional security & measures to strengthen the #EasternFlank. Appreciation for 🇳🇱 support, through consistent military presence in 🇷🇴. We agreed to continue our close cooperation on 🇪🇺 agenda, especially on those subjects of common interest. pic.twitter.com/h4nwTuvBF0

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 31, 2022