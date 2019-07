Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că preşedintele Klaus Iohannis va plăti politic după decizia Curţii Constituţionale cu privire la proiectul de revizuire a Legii fundamentale.

”Vom aştepta motivarea CCR pentru a vorbi despre următorii paşi pe care ar trebui să-i facem. E clar că preşedintele Klaus Iohannis trebuie să-şi asume această decizie care, iată, nu e constituţională. (…) Cred că, aşa cum fiecare dintre noi plătim pentru deciziile pe care le luăm, cred că şi preşedintele Klaus Iohannis va plăti, politic, cel puţin, pentru această decizie. (…) Preşedintele a greşit când a venit cu această propunere care s-a dovedit a fi neconstituţională”, a spus Dăncilă.

Curtea Constituţională a dezbătut joi pe marginea respectării dispoziţiilor constituţionale în cazul celor două proiecte de revizuire a Constituţiei depuse în Parlament după referendumul din 26 mai. Aprecierea oportunităţii măsurilor de amnistie şi graţiere colectivă ori individuală revine Parlamentului, respectiv preşedintelui României şi nu poate fi impusă o interdicţie generală de acordare a acestora în privinţa anumitor infracţiuni, a stabilit CCR.

Viorica Dăncilă a vorbit și despre candidatul PSD la prezidențiale.

”Vom avea o discuție în cadrul CEx, vom face o evaluare a fiecărui candidat și ceea ce e foarte important, vom vedea care dintre cei care vor să candideze au susținearea organizațiilor din teritoriu, pentru că e o luptă grea, în care trebuie să fim foarte implicați și cred că în această luptă trebuie să aibă alături toate organizațiile județene pentru a putea vorbi de victorie.

Am vorbit la telefon, nu am reușit să avem o discuție care să vizeze alegerile prezidențiale. Cu siguranță voi avea discuții cu Tăriceanu și Ponta. Îmi doresc o coaliție a celor trei partide pentru a susține candidatul pentru prezidențiale. Îmi doresc alături de noi și sindicate, dar și patronate. Cred că acestea vor aduce un plus. Cred că dialogul este foarte important și mai e important să vedem dacă putem coagola cât mai multe forțe alături de PSD, astfel încât să ne maximizăm șansele de a câștiga alegerile prezidențiale.

Cred că întâlnirile vor fi luni”, a precizat Dăncilă.

