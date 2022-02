Duminică, 27 februarie, Klaus Iohannis a scris un mesaj pe rețelele de socializare prin care a spus că a avut o discuţie telefonică cu premierul olandez Mark Rutte despre înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei și despre donațiile pentru Ucraina.

Coordination 🇷🇴-🇳🇱 phone call today with Prime minister Rutte @MinPres on strengthening the sanctions regime against Russia and additional support to #Ukraine 🇺🇦, including military assistance. #StandWithUkraine

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) February 27, 2022