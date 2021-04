Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că PNL ar trebui să reacţioneze politic în cazurile preşedintelui CJ Iaşi, Costel Alexe, şi al primarului municipiului Iaşi, Mihai Chirica.

Klaus Iohannis a fost întrebat în legătură cu cazurile preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, şi primarului Iaşiului, Mihai Chirica, în cazul cărora a început cercetarea penală.

„Da, ar fi cazul să reacționeze politic și PNL. Dacă nu o va face în următoarele zile voi avea o discuție pe această speță”, a declarat președintele.

Întrebat dacă vocea sa mai contează în PNL, având în vedere că „a fost ignorat” în ceea ce-l privește pe Costel Alexe, președintele a spus că „vom vedea”.

Ce acuzații se aduc președintelui Consiliului Județean și primarului Iașiului?

Amintim că, primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT într-un caz de înşelăciune cu un teren al primăriei. Potrivit unor surse judiciare, Mihai Chirica are calitatea de inculpat. Totodată, fostul viceprimar Gabriel Harabagiu, acum city manager, se află sub control judiciar.

Patru persoane au fost reţinute în acest dosar – un notar, un funcţionar public, fostul arhitect şef din Primăria Iaşi, Alexandru Mustiaţă, şi Claudiu Asimionesei – patronul publicaţiei “Bună Ziua Iaşi”.

Alte şapte persoane sunt cercetate sub control judiciar, printre care doi notari, un avocat şi fostul viceprimar Gabriel Harabagiu.

În ceea ce-l privește pe preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, amintim că, potrivit unui comunicat al DNA, în luna ianuarie a fost începută urmărirea penală pe numele acestuia, pentru luare de mită şi instigare la delapidare. Alexe ar fi primit mită 22 de tone de produse de tablă pe vremea când era ministru al Mediului, pentru alocarea cu titlu gratuit către un combinat siderurgic a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Klaus Iohannis despre Raed Arafat: S-a implicat constant și bine in rezolvarea problemelor

Președintele a fost întrebat în cadrul conferinței de presă și despre șeful DSU, Raed Arafat. În contextul în care toți miniștrii sunt evaluați periodic, dar domnul Arafat nu este supus unei evaluări, Iohannis a fost întrebat dacă este omul potrivit la locul potrivit.

„Domnul Arafat s-a implicat constant și bine in rezolvarea problemelor de care se ocupa, dar și el este evaluat periodic de ministrul de Interne”, a răspuns președintele.

Sursa foto: Dreamstime