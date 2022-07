Klaus Iohannis a semnat decretul de rechemare a lui Luca Niculescu

Președintele Klaus Iohannis a semnat un decret prin care îl recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, în Principatul Andorra și în Principatul Monaco pe Luca Niculescu.

Administrația Prezidențială anunță că acesta a fost acreditat în funcția de ambasador al României în Franța în anul 2016. Mai apoi, acesta a fost acreditat și în Principatul Andorra și Principatul Monaco.

Printre decretele semnate în cursul zilei de luni, 11 iulie, se numără și decret privind promulgarea Legii pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România (PL-x 221/26.04.2022).

De asemenea, șeful statului a mai semnat și un decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (PL-x 342/14.06.2022).

Sursa anterior citată mai arată că președintele României a semnat și un decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări (PL-x 233/04.05.2022).

Luca Niculescu spune că a fost o onoare pentru el să reprezinte România în Franța

Imediat după ce a fost rechemat din funcția pe care o deține, Luca Niculescu a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care spune că a fost o onoare pentru el să reprezinte țara noastră în Franța timp de mai mult de 6 ani.

”A fost o mare onoare să reprezint România în Franţa timp de peste şase ani. În toată această perioadă, am lucrat zilnic pentru ca relaţia atât de specială dintre Bucureşti şi Paris să fie şi mai strânsă, ca legăturile dintre noi să fie şi mai puternice, în toate domeniile. Pentru că, fie că vorbim despre politică, economie, cultură, apărare, societate civilă, parteneriate între localităţi – nu există un singur sector în care relaţiile noastre să nu fie de o mare intensitate. Când vine vorba despre Franţa, «românii au memoria inimii», după cum spunea Titulescu”, arată Luca Niculescu.

Acesta mai spune că în perioada în care a ocupat funcția de ambasador a fost marcată de întâlnirile pe care le-a avut cu diverși oameni, francezi și români deopotrivă.

„Voi spune puţin despre aceşti şase ani acum, chiar dacă ar fi foarte multe de spus, atât de bogaţi au fost. Cred că, dintre toate experienţele de aici, cel mai mult m-au marcat întâlnirile cu oamenii. Au fost sute de întâlniri memorabile cu francezi şi români, oameni datorită cărora conexiunile dintre ţările noastre sunt aparte. Le mulţumesc pentru că au împărtăşit cu mine trăirile şi experienţele lor şi că am putut lucra împreună. Le mulţumesc românilor din Franţa, de la care am avut atât de învăţat. Dar lista celor cărora ar trebui să le mulţumesc e foarte-foarte lungă. Aşa că mă voi opri doar la mulţumirile pentru extraordinarii colegi de la Ambasadă, fără de care nu am fi realizat ce am realizat în aceşti ani”, afirmă Luca Niculescu.

La finalul mesajului, Luca Niculae spune că o etapă se apropie de final, în timp ce alta stă să înceapă.