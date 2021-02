Întâlnire de urgență la Vila Lac, surse politice declară că președintele Klaus Iohannis va avea luni, 15 februarie, la ora 18:00 o ședință la Vila Lac.

La această ședință sunt chemați liderii coliției de guvernare. Întâlnirea şeful statului cu liderii PNL, USR PLUS şi UDMR şi cu premierul Florin Cîţu va avea loc la Vila Lac, iar tema discuţiilor va fi bugetul de stat pe acest an, au precizat sursele citate.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut până în prezent mai multe întâlniri cu liderii coaliţiei de guvernare.

Klaus Iohannis a intervenit de urgență! I-a băgat pe toți în ședință chiar astăzi

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a declarat, luni, că bugetul care rămâne efectiv în acest an pentru activităţile ministerului de resort este “un pic” mai mare faţă de anul trecut, dar “nu este suficient”.

Întâlnire de urgență la Vila Lac. Premierul Florin Cîţu a declarat, luni, că bugetul alocat Ministerului Sănătăţii pentru acest an este mai mare ca în ultimii doi ani şi a afirmat că sunt mulţi oameni în spaţiul public care “nu ştiu să citească un buget” sau “vor să facă doar scandal”.

“Nu este adevărat şi asta arată că avem foarte mulţi oameni în spaţiul public care nu ştiu să citească un buget, este şi o explicaţie pentru faptul că suntem astăzi aici cu România.

Sunt foarte mulţi oameni care vorbesc în spaţiul public fără să înţeleagă cum se face un buget, fără să înţeleagă cum se citeşte un buget şi aruncă aceste informaţii.

Repet, Ministerul Sănătăţii are 11,43 miliarde de lei, buget mai mare decât anul trecut, un an special, cu cea mai mare criză de sănătate în ultima sută de ani şi am alocat mai multe resurse într-un an în care nu o să avem aceeaşi situaţie, în plus, suntem cu aproape 2 miliarde mai mult decât am avut în 2019, când era un an normal, deci toate aceste discuţii în spaţiul public sunt ori pentru că oamenii nu înţeleg şi nu ştiu şi nu ştiu să citească un buget ori vor să facă doar scandal şi atât, ceea ce este trist, pentru că totuşi noi trebuie să mergem mai departe, economia trebuie să meargă mai departe şi nu trebuie să stăm în fiecare zi să-i educăm pe oameni cum să citească un buget”, a spus Cîţu, la Parlament, înainte de şedinţa Biroului Executiv al PNL.

