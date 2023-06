UDMR iese de la guvernare dacă nu primește Ministerul Dezvoltării

UDMR va ieşi de la guvernare dacă nu va primi Ministerul Dezvoltării în viitorul guvern, a declarat luni liderul Uniunii, vicepremierul Kelemen Hunor, la finalul unei şedinţe cu grupurile parlamentare şi miniştrii formaţiunii.

„Le-am prezentat colegilor din grupurile parlamentare stadiul sau situaţia negocierilor, exact ceea ce v-am prezentat şi dumneavoastră, ieri, la Palatul Victoria, după terminarea discuţiilor. Le-am explicat care a fost poziţia noastră pe mandatul din Consiliul Permanent – respectarea acordului semnat în 2021.

Ne-am asumat responsabilitatea guvernării până în 2024, bineînţeles am făcut treabă la cele trei ministere şi considerăm că nu există niciun motiv să facem un schimb la acele două ministere care rămân în structura Guvernului, fiindcă am acceptat ca Ministerul Sportului să fie desfiinţat. (…)

Sigur am lăsat poarta deschisă, există loc de negociere. Fără Dezvoltare nu putem să mergem mai departe, dar se poate discuta, dacă colegii noştri doresc, despre Mediu”, a spus Kelemen Hunor, președinele UDMR.

Participarea la ședința coaliției de azi, incertă

Kelemen a precizat că încă nu știe dacă va merge la ședința coaliției de guvernare, care va avea loc la ora 17.00.

„Ieri (duminică – n.r.), când ne-am ridicat de la masă după terminarea discuțiilor de la Palatul Victoria am stabilit că azi (luni – n.r.) la ora 17 ne vedem. Depinde (dacă merg – n.r.), știu de întâlnire, am stabilit, dar de atunci nu am mai discutat cu domnul Ciolacu, cu premierul. Vom vedea, dar știu de această întâlnire”, a spus Kelemen.

Întrebat de jurnaliști dacă e posibil un acord între Guvern și UDMR în cazul în care se va decide ieșirea de la guvernare, pentru a susține anumite legi în Parlament, liderul Uniunii a spus că așa ceva este exclus.

„Nu există așa ceva. Are majoritate coaliția. În condițiile în care ai majoritate, nu ai nevoie de așa ceva. Este absurd, este ilogic din punct de vedere politic să pleci, că ai fost împins în afara Guvernului și apoi faci un acord parlamentar. Pentru ce? Imediat ajungeți la concluzia că noi suferim de sindromul Stockholm. Am spus și ieri. Nu! Nu există această boală la noi”, a mai spus Kelemen Hunor.

În urma discuțiilor dintre partidele din coaliție, la rotativă UDMR-ului i s-ar fi propus să păstreze Ministerul mediului și să primească Ministerul Energiei, însă Kelemen Hunor a spus că fără Ministerul Dezvoltării UDMR nu rămâne în Guvern.