Kelemen Hunor a candidat de trei ori la alegerile prezidenţiale

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor a afirmat, sâmbătă, în cadrul emisiunii Insider politic de la Prima TV că a candidat de trei ori la alegerile prezidenţiale şi a anunţat că nu va mai candida.

”Nu. Am candidat de vreo trei ori. Ştiu cu ce se mănâncă, ştiam de fiecare dată care sunt şansele mele în România la alegerile prezidenţiale”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul a precizat că altcineva va candida pentru această funcţie, din partea formaţiunii sale politice, dar că acea persoană nu a fost desemnată deocamdată.

”Trebuie să vină altcineva. Nu ştiu cine, asta vom decide la momentul oportun. E mult prea departe. Eu ştiu un singur lucru, că pe mine nu mă interesează”, a mai precizat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a vorbit despre funcția de lider al unei formaţiuni politice. Care sunt avantajele și dezavantajele?

Acesta a mai afirmat sâmbătă, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, că funcţia de lider al unei formaţiuni politice are ”o grămadă de avantaje”.

”Are o grămadă de avantaje să fii lider de partid sau să fii în conducerea unui partid mai mult timp. Cunoşti trecutul foarte bine în politica românească, ai experienţa necesară, eşti predictibil. Mă cunosc, ştiu ce pot, ce fac, ce am făcut. Eu prea multe surprize nu aduc la masa politică. Are şi dezavantaje, bineînţeles, aici fiecare cum crede”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta se află, în prezent, în cel de-al treilea mandat de lider al UDMR şi şi-l doreşte pe cel de-al patrulea.

”Eu am spus că simt forţa necesară să candidez, să particip în viaţa publică şi politică în această funcţie. Am primit şansa, de la colegii mei, de trei ori, să fiu preşedinte, asta înseamnă experienţă acumulată şi vreau să întorc această experienţă în următorii ani. Mandatul este de 4 ani, aşa cred că este corect”, a precizat Kelemen Hunor.

Actualul preşedinte al UDMR a afirmat că nu a văzut să fie un interes prea mare pentru funcţia de lider

”Nu am văzut un interes foarte mare pentru această funcţie. Şi eu am aşteptat până în ultima clipă să depun dosarul. Şi suntem în deceniul care va schimba faţa României, dacă nu greşim undeva pe parcurs, că avem posibilitatea de a dezvolta România cum nu am avut niciodată şi spun acest lucru în cunoştinţă de cauză.

Dar trebuie să fim extrem de atenţi. Şi eu vreau să fiu părtaş în această muncă, în anii care urmează”, a subliniat Kelemen Hunor.

Congresul UDMR are loc în perioada 28-29 aprilie 2023, la Timişoara.