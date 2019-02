Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că "OUG 114 este o nebunie totală", iar Kelemen Hunor spune că ”domnul Teodorovici e un om simpatic, dar greşeşte”.

”Limita între curaj şi nebunie e o limită foarte subţire. Cred că a trecut de linie, ăsta nu e curaj, asta e o nebunie totală. Am spus în decembrie, am spus în ianuarie, am spus în februarie, mai repet o dată: a greşit, greşeşte. Nu poţi să dai o OUG prin care bulversezi tot sistemul fiscal şi nu numai, cu câteva zile înainte de Anul Nou, cuaplicabilitate imediat de la 1 ianuarie. Nu laşi şase luni nici măcar pentru administraţie să se pregătească, nu laşi nici măcar aşa cum scrie legea, şase luni de zile pentru bănci, pentru firme, pentru societăţi şi aşa mai departe”, a spus Kelemen Hunor la RFI, vorbind despre Teodorovici.

Liderul UDMR atrage atenţia că OUG 114 riscă să fie adoptată tacit de Senat.

”Eu cred că toată OUG 114, noi am depus şi multe amendamente, vom mai depune amendamente, trebuie dezbătută cu urgenţă la Camera Deputaţilor, că mâine va trece tacit de Senat sau poimâine. Acolo am înţeles că au depus toate amendamentele toţi colegii din toate zonele, dar nu s-a dezbătut, fiindcă ministerul nu a avut timp să analizeze aceste propuneri, dar foarte repede ar trebui să introducem pe ordinea de zi a Camerei. Eu de la bun început am spus că în acest moment cea mai bună soluţie ar fi fost prorogarea termenului până în 2020 şi dezbaterea şi adoptarea până în iunie”, spune el.

De asemenea, despre OUG 7 spune că nu este raţională, iar soluţia ideală ar fi abrogarea integrală. În plus, Kelemen Hunor afirmă că Ministerul Justiţiei intră în conflict cu Parlamentul şi cu sistemul judiciar.

Kelemen Hunor a declarat că ”în acest moment, această Ordonanţă nu are nicio utilitate, nu este raţională această Ordonanţă. Eu nu pot să înţeleg de ce a dat domnul Toader această Ordonanţă de Urgenţă, sunt câteva chestiuni care nu numai că ar fi trebuit discutate, dar nici măcar nu ar fi trebuit modificate din legislaţia adoptată în 2017 şi în 2018”, scrie News.ro.

Liderul UDMR subliniază că ”acum, brusc, Parlamentul se trezeşte că tot ce am făcut se modifică şi Parlamentul nu mai are nici o treabă, deci domnul Toader din acest punct de vedere iarăşi greşeşte. Noi am susţinut că în interiorul CSM-ului, Secţia de procurori şi Secţia de judecători trebuie separate, fiecare merge pe pârtia lui. Noi am susţinut vechimea de 18 ani pentru a accede la Înalta Curte şi la Parchetul General. Iarăşi, nu e bine să schimbi, permanent intră în conflict ministerul cu Parlamentul şi cu sistemul judiciar. Controlul ierarhic trebuie păstrat”.