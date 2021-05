Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2020?

Katharina Scheidereiter: În 2020, cel mai de succes proiect a fost simplul fapt că am putut ajuta. Să fim aproape de oameni a fost cea mai mare realizare. Ne-am mobilizat forțele, iar strategia noastră s-a axat pe măsuri rapide și eficiente de reacție în direcții esențiale pentru reducerea efectelor pandemiei. Echipa de CSR a decis replierea rapidă a programelor active, pentru a veni în imediata nevoie a comunității.

Astfel, în prima jumătate a anului 2020, am investit peste 2 milioane de euro în 40 de proiecte realizate de organizații neguveramentale pentru a combate efectele negative generate de pandemia Covid 19, fie prin oferirea de tichete sociale, donații de alimente, contribuții la fonduri de urgență pentru spitale sau dotarea cu echipamente medicale și de IT.

Nu am pierdut din vedere însă nici obiectivele pe termen lung și am investit în proiectele strategice pe care le aveam în plan pentru 2020, precum continuarea proiectului Acționăm pentru Ape! – A.P.A, pentru prevenirea și combaterea poluării cu deșeuri a apelor din România sau demersurile pentru deschiderea primei Cantine Sociale la începutul acestui an, proiecte care au căpătat și mai multă relevanță în contextul pandemiei.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Katharina Scheidereiter: Pentru mine, orice proiect este important, pentru că o schimbare cât de mică în bine este benefică și poate face diferența. Atunci când oamenii își mobilizează forțele pentru un scop comun, schimbarea se va produce.

Desfășurăm peste 200 de proiecte anual, așa că îmi este dificil să mă pronunț în favoarea unuia singur. Fiecare gest contează, atunci când vrei să ajuți. Cu siguranță, însă, îmi sunt mai apropiate proiectele în a căror planificare am fost direct implicată, precum proiectul Grădinescu, ce constă în prima rețea de grădini urbane comunitare și prima fermă de agricultură regenerativă din România sau Acționăm pentru Ape! – A.P.A, programul ecologic multi-anual, ce se desfășoară la nivel național.

Un alt proiect foarte drag, la care lucrăm de mulți ani, este prima Cantină socială dedicată sprijinirii persoanelor defavorizate, pe care am inaugurat-o la începutul acestui an, în luna februarie, împreună cu Asociația Șansa Ta. Cum 2020 și-a pus amprenta drastic asupra sistemului economic, iar multe persoane s-au aflat în ipostaza dificilă de a rămâne fără venituri, nevoia unui astfel de proiect a fost cu atât mai accentuată. Cantina asigură zilnic peste 500 de porții de mese calde persoanelor vulnerabile înscrise în program, iar Kaufland România pune la dispoziție toate produsele necesare pentru prepararea acestora.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2021?

Katharina Scheidereiter: Construim deja pe direcții strategice conturate pe termen lung: o lume cu mai puțin plastic și mai puțină poluare, și ne implicăm constant în a găsi soluții pentru diminuarea risipei alimentare.

Kaufland și-a propus o întreagă strategie de luptă împotriva plasticului – astfel ca până în anul 2025 utilizarea plasticului să fie redusă cu 20%, iar 100% din ambalajele produselor marcă proprie să fie realizate din materiale care permit un nivel maxim de reciclabilitate.

În acest sens, vom continua programul ecologic Acționăm pentru Ape – A.P.A, dezvoltat alături de Asociaţia Act for Tomorrow, cu infrastructuri de colectare pe plaje acțiuni de ecologizare, campanii de sensibilizare a publicului, la care adăugăm metode noi de a elimina plasticul din ape, inclusiv folosind ambarcațiuni. Poluarea apelor se află la un nivel pe care mulți nu ni-l imaginăm, fiindcă nu se observă întotdeauna cu ochiul liber. Deșeurile și plasticul în special afectează nu doar apele, ci întregul lanț trofic, fauna marină, omul.

De asemenea, vom continua să fim alături de partenerii noștri de tradiție, cu care desfășurăm proiecte strategice și pe termen lung. E nevoie de implicare constantă pentru a putea face diferența. Nu poți spune azi că îți iei o pauză și te mai gândești. Astfel de probleme au nevoie de efort susținut.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Katharina Scheidereiter: Criza sanitară a fost, cu siguranță, una dintre cele mai mari probleme cu care ne-am confruntat anul trecut.

A fost esențial să ne adaptăm rapid la noua realitate și să asigurăm cele mai înalte standarde igienico-sanitare, păstrând sustenabilitatea ca element cheie în toate demersurile noastre.

Pandemia ne-a provocat să valorificăm și mai mult zona de CSR, pentru a răspunde nevoilor imediate ale comunității. Am demonstrat că suntem un partener implicat și responsabil.

Criza economică și-a spus, de asemenea, cuvântul, iar persoanele aflate în categoriile vulnerabile au fost cel mai afectate. În sprijinul lor am încercat să venim constant prin toate acțiunile întreprinse.

Și nu în ultimul rând, să nu uităm de criza ecologică – cu peste 1.5 miliarde de măști sanitare ajunse în mări și oceane, un număr alarmant, care ne îngrijorează.

De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Katharina Scheidereiter: O parte dintre proiectele noastre se bucură de sprijinul autorităților locale. De altfel, rezultatele pe termen lung sunt înlesnite de implicarea tuturor părților: mediu privat, societate civilă și stat.

În cursul anului 2020, am avut o colaborare cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului care a decurs foarte bine. Am oferit tichete sociale în valoare de 5.000 de euro pentru achiziția de produse alimentare și de igienă, iar toate cele 47 de direcții au fost deschise și s-au bucurat de ajutorul primit pentru beneficiarii lor: familii cu venituri foarte mici, seniorii din aziluri, copiii din centrele de plasament sau persoanele cu dizabilități.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Katharina Scheidereiter: Cred că cel mai bun sfat pe care pot să îl ofer unui tânăr aflat la început de drum este acela de a începe o carieră în domeniu, doar dacă această dorință este completată de pasiune, de multă dedicare și de curajul de a-și susține convingerile.

A lucra în CSR nu înseamnă un loc de muncă la birou, cu programul clasic 9-17. Acest domeniu presupune să mergi pe teren, să vizitezi proiecte, să vorbești cu beneficiarii și să înțelegi care sunt nevoile lor.

Desigur, este importantă și arta diplomației și puterea de a-ți impune punctul de vedere, însă, cea mai importantă abilitate trebuie să fie empatia.

CSR-ul este un generator de schimbare și de valoare, dar presupune și multă muncă și are o componentă emoțională care trebuie deseori trecută prin filtrul rațiunii.

Cum ne place nouă să spunem întotdeauna, implicarea face diferența.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Katharina Scheidereiter: Consider că ecologia se va afla și mai mult în focus și pe agenda de zi a proiectelor de sustenabilitate.

Deja mulți actori importanți din CSR și-au îndreptat prioritățile către acest domeniu. Ceea ce este absolut normal, viața pe Pământ însăși depinde de o planetă care poate susține un mediu sănătos pentru locuitorii săi. Din păcate, nu există în momentul de față o planetă B, unde putem migra cu toții. Contextul pandemic actual îngreunează însă toate aceste eforturi.

Totodată, cred că se vor stabili mai multe parteneriate pe termen lung, ceea ce va oferi mai multă siguranță si predictibilitate ONG-urilor, un aspect foarte important pentru dezvoltarea acestora.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Katharina Scheidereiter: Spuneam și mai devreme că în CSR componenta emoțională trebuie trecută deseori prin filtrul rațiunii. Banii nu sunt altceva decât un mijloc pentru a implementa proiecte, însă unul indispensabil.

Sunt foarte multe ONG-uri care au nevoie de finanțare pentru proiectele lor și există încă prea puține companii în România care se folosesc de bugetul de CSR, prin facilitatea fiscală oferită de legislația românească, care permite redirecționarea unui procent din impozitul pe profit către susținerea unor cauze.

Sper că acest lucru se va schimba în viitorul apropiat.

