Vestea zilei din fotbal vine din Anglia. Antrenorul Jurgen Klopp a surprins pe toată lumea anunțând că va părăsi echipa Liverpool la finalul sezonului. Conducerea clubului a fost deja informată cu privire la decizia sa. Anunțul a fost oficializat prin intermediul site-ului oficial al clubului. Ceea ce face ca declarația lui Klopp să fie foarte clară. Și să nu lase loc de interpretări: antrenorul german va pleca de la Liverpool la sfârșitul acestui sezon. Cu echipa cormoranilor, el a reușit să câștige toate competițiile posibile alături de Liverpool.

Antrenorul german Jurgen Klopp a acordat un interviu amplu pentru site-ul clubului Liverpool. El și-a luat rămas-bun de la fani și a încercat să le explice de ce echipa lor favorită va avea un nou antrenor începând cu următorul sezon. Odată cu plecarea lui Jurgen Klopp, din staff-ul tehnic al echipei Liverpool vor mai părăsi clubul și alți membri importanți, printre care antrenorii secunzi Pepijn Lijnders și Peter Krawietz, precum și antrenorul de dezvoltare de elită Vitor Matos.

Jurgen Klopp s-a alăturat echipei Liverpool pe 8 octombrie 2015 și a devenit o figură emblematică, identificându-se cu valorile clubului. În timpul mandatului său, Liverpool a câștigat trofee importante, printre care UEFA Champions League, Premier League, FIFA Club World Cup, FA Cup, League Cup și UEFA Supercup, precum și FA Community Shield. Cu fair-play, antrenorul a informat conducererea încă din luna noiembrie că intenționează să plece, oferindu-le astfel timp pentru a găsi un înlocuitor potrivit.

”Am transmis clubului deja în noiembrie. Trebuie să explic puțin. Când am stat împreună de vorbă, vorbind despre potențiale transferuri, m-a lovit gândul: Nu sunt sigur că voi mai fi aici atunci și am fost surprins de asta. Evident că am început să mă gândesc la asta. Nu este ceea ce vreau neapărat să fac, este doar ceea ce cred că este 100% corect. Suntem Liverpool, am trecut prin lucruri mai grele împreună. Și ați trecut prin lucruri mai grele înaintea mea. Să obținem tot ce putem din acest sezon și apoi să ne uităm zâmbind spre viitor”, a declarat Klopp.