Compania americană Johnson & Johnson a cerut producătorilor rivali de vaccinuri anti-COVID-19 să i se alăture în eforturile ce vizează studierea riscurilor de cheaguri sangvine asociate utilizării acestor seruri, a anunţat vineri cotidianul The Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu această chestiune, relatează Reuters, conform Agerpres.

AstraZeneca, o companie britanico-suedeză, afectată la rândul ei de mai multe săptămâni din cauza îngrijorărilor similare legate de riscurile de coagulare, a acceptat invitaţia, în timp ce companiile americane Pfizer şi Moderna au refuzat-o, spunând că vaccinurile lor par să fie sigure.

Autorităţile federale americane din domeniul sănătăţii au recomandat marţi sistarea utilizării vaccinului Johnson & Johnson cel puţin pentru câteva zile, după ce şase femei cu vârste mai mici de 50 de ani au dezvoltat o formă rară de cheaguri sangvine după ce au fost inoculate cu acest ser.

Pfizer și Moderna au obiectat

Săptămâna trecută, Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a anunţat că examinează patru cazuri de forme rare de cheaguri sangvine raportate la persoane din Statele Unite inoculate cu vaccinul Johnson & Johnson. După acel anunţ, afirmă jurnaliştii de la WSJ, compania Johnson & Johnson a început să îi contacteze pe ceilalţi producători de vaccinuri anti-COVID-19.

Pfizer şi Moderna au obiectat considerând că nu este nevoie să dubleze eforturile depuse de agenţiile federale americane care analizează deja cazurile de cheaguri sangvine şi investighează cauzele lor, potrivit articolului publicat în The Wall Street Journal.

Astfel de efecte adverse specifice nu au fost raportate în rândul persoanelor care au fost imunizate cu vaccinurile Pfizer şi Moderna, au precizat reprezentanţii celor două companii americane.

Potrivit rezultatelor a două studii publicate de revista americană The New England Journal of Medicine, o proteină numită factor plachetar 4, sau FP4, este cea care ar fi putut provoca cazurile de tromboză survenite la 16 persoane din Germania, Austria şi Norvegia în urma vaccinării cu serul de la AstraZeneca. Ambele studii analizează reacţiile la vaccinul de la AstraZeneca, prin urmare nu se cunoaşte deocamdată dacă trombozele asociate vaccinului Johnson & Johnson au aceeaşi cauză.