Președintele Joe Biden s-a împiedicat și a căzut după ce a înmânat ultima diplomă în cadrul unei ceremonii de absolvire la Academia Forțelor Aeriene americane, joi.

Președintele american, în vârstă de 80 de ani, s-a ridicat rapid într-un genunchi ajutat de trei persoane și s-a întors la locul său. El a fost ajutat de oficiali ai Forțelor Aeriene când a căzut la pământ.

În timp ce era ajutat să se ridice, Joe Biden a arătat cu degetul în spatele său, părând să indice de ce s-a împiedicat.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Ben LaBolt, a declarat pe Twitter că Biden este bine. „A fost un sac de nisip pe scenă în timp ce dădea mâna”, a explicat el.

Un reporter care călătorea cu președintele SUA în Colorado a declarat că Joe Biden ‘se întorcea la locul său când a căzut. Se pare că s-a împiedicat de un sac de nisip negru de pe scenă.

‘Când a căzut, a arătat spre sacul de nisip negru sugerând că de acolo s-a împiedicat’, potrivit raportului.

Căzătura a avut loc după ce Joe Biden a ținut un discurs în care i-a avertizat pe absolvenți că vor intra în serviciu într-o lume din ce în ce mai instabilă, citând provocările din partea Rusiei și Chinei.

Joe Biden candidează pentru realegere în 2024. Medicii l-au declarat sănătos și apt pentru serviciu după un examen fizic în februarie.

U.S. President Biden trips and falls during Air Force Academy graduation ceremony visit, is helped up and walks away unassisted, per Bloomberg. pic.twitter.com/iV3ahFXdet

— unusual_whales (@unusual_whales) June 1, 2023