Joe Biden a fost testat pozitiv de COVID-19

Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a fost testat pozitiv de COVID-19, a transmis sâmbătă medicul de la Casa Albă. Potrivit spuselor sale, liderul american nu are însă niciun simptom şi se simte „chiar bine”.

Deși a mai fost testat pozitiv în urmă cu nouă zile, Joe Biden va relua procedurile de izolare, a explicat Dr. Kevin O’Connor, precizând că noul test pozitiv este o „recădere”, fenomen experimentat de unii pacienţi infectați cu Sars-Cov-2, relatează agenția de presă Reuters.

Amintim că, miercurea trecută, Joe Biden a încheiat perioada de izolare, după ce a fost testat negativ de COVID-19 de două ori, după ce a stat cinci zile în izolare şi a luat tratament contra acestei boli.

Menționăm că, zilele trecute, fostul medic al președinților Barack Obama și Donald Trump a vorbit despre declinul cognitiv al lui Joe Biden. Dr Ronny Jackson a explicat că Joe Biden este foarte „lent, fragil, irascibil și confuz”, accentuând declinul cognitiv continuu al președintelui american, în vârstă de 79 de ani.

Joe Biden nu ar mai fi capabil să conducă SUA din cauza problemelor de sănătate

Nu este prima dată când fostul medic de la Casa Albă își exprimă opinia despre starea precară, din punct de vedere cognitiv, a președintelui american Joe Biden. Potrivit spuselor sale, Joe Biden nu este apt din punct de vedere mental pentru funcția pe care o ocupă. Cel mai bine, a sugerat el, ar fi să demisioneze.

„Nu trebuie să fii medic ca să vezi anumite lucruri. Este foarte lent în mișcări, fragil, confuz și irascibil. Acestea sunt manifestări clare ale declinului cognitiv”, a declarat medicul, într-un interviu acordat Fox News.

El a spus că oamenii care au rude care suferă de declin cognitiv pot observa cu ușurință la Joe Biden aceleași simptome. Dr Ronny Jackson a explicat că vârsta joacă un rol important în declinul cognitiv. De aceea, spune el, este clar că Joe Biden nu mai poate conduce o țară având aceste probleme.

„Biden habar n-are ce se întâmplă cu Ucraina. El nu știe ce se întâmplă cu absolut nimic! Nu este capabil din punct de vedere cognitiv să conducă o țară. Trebuie să renunțe la funcție înainte ca țara noastră să mai sufere.

Cred că lucrurile vor merge din ce în ce mai rău. În declinul cognitiv ai zile bune și zile proaste. Am spus încă de la începutul mandatului său că are probleme și iată că a trecut un an și jumătate și se poate vedea că nu e deloc bine”, a adăugat Dr Ronny Jackson.