Cristian Tudor Popescu a scos la iveală adevăratele mize ale lui Dragnea. Gazetarul a imaginat toate scenariile din jurul anunţului pe care liderul PSD a promis să-l facă duminică seara după alegerile euro-parlamentare, în legătură cu candidatura la Preşedinţia României. Cristian Tudor Popescu a afirmat la Digi 24, ca Dragnea va candida fără doar şi poate.

”Domnul Dragnea este sub, mult sub scorul partidului aşa că şi-a făcut socoteala că aceste alegeri, rezultatul lor, este o rachetă de propulsie pentru el, în candidatura la preşedinţie. Indiferent de rezultatul real al alegerilor, duminică seara nu vom avea decât exit-pool-uri, cele care vor fi. Acolo, institutele sondajiste amice domnului Dragnea vor produce nişte cifre, aşa cum s-a întâmplat şi în 2009, care să-i permită domnului Dragnea să afişeze o atitudine triumfală şi să îşi lanseze candidatura. Dacă se vor dovedi nereane cifrele a doua zi dimineaţa, atunci domnul Dragnea poate, din postura de candidat la Preşedinţie, poate să strige că în cursul nopţii Iohannis, împreună cu statul paralel, cu Kovesi cu Timmermans, au furat alegerile, să ceară renumărarea, să ceară anularea, aşa cum a făcut Erdogan la Istanbul, dar asta din postura de candidat la Preşedinţie. Apoi, pentru data de luni, dacă va fi achitat, este minunat, deciîncă o rachetă de propulsie perfectă pentru candidatura la Preşedinţie. Dacă va fi condamnat, atunci domnul Dragnea va lansa sloganul: ‘Am candidat, m-au condamnat’, cum a şi spus într-o convorbire la partid acum câteva luni, ‘dacă o să candidez mă arestează’ . acum este foarte simplu, o să strige, ‘am candidat m-au arestat’ şi, să vedem, cum va fi arestat domnul Dragnea dacă se va pune problema, să ne imaginăm cum acest Minister de Interne, sub Carmen Dan, va trimite poliţiştii să pună în operă decizia instanţei, Hă-hă, greu de imaginat, mult mai greu chiar decât în cazul lui Adrian Năstase, care ştim cu ce s-a soldat atunci.

Aşa că trăgând linie, sub toate aceste calcule, domnul Dragnea va candida la Preşedinţie, îşi va anunţa candidatura duminică seara. Şi dincolo de aceste calcule, domnul Dragnea nu poate să facă pasul înapoi acum. El a fost cel mai activmembru PSD în această campanie aşa-zis, pentru euro-parlamentare. Dar el nu a avut nicio treabă cu candidaţii de la euro-parlamentare. Domnul Dragnea a făcut campanie, prezidenţială, împotriva lui Iohannis, împotriva Uniunii Europene, pentru dezotrăvirea roşiilor şi peştilor, cum să vină acum să vină şi să anunţe că va candida nu ştiu cine, din partea PSD, la prezidenţiale. Şi în ultimă instanţă, aşa cum domnul Dragnea a spus despre sine, lucrul pe care trebuie să ni-l amintim întotdeauna: ‘nu vreau să ies din funcţie şi din viaţă ca un prost!’. Deci în mod clar va candida!”, a concluzionat gazetarul.

Te-ar putea interesa și: