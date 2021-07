O familie din România a trăit adevărate momente de groază în urmă cu câteva zile, când s-a trezit că peste ea intră în casă trei bărbați cu cagule și cuțite. Totul s-a trecut în noaptea de 13 iulie, când indivizii au intrat peste o familie din Bucium. Ei i-au ameninţat pe locatari cu cuţitele pentru a le da toţi banii, susține ziaruldeiasi.ro/ Capul familiei, Anghel Valeriu, a fost bătut şi tăiat cu un cuţit iar femeia a fost și ea lovită, însă a prezentat doar răni ușoare. În schimb, bărbatul a transportat în stare de şoc la spital. Sursa citată notează că locuința jefuită era izolată și că accesul se făcea greu. Hoţii au traversat o pădure pentru a ajunge la casă. La faţa locului au ajuns poliţiştii, care au prelevat amprente de pe uşa de la intrare.

După ce au luat banii, atacatorii au dispărut și timp de aproape două săptămâni au fost de negăsit. În cele din urmă au fost descoperiți de oamenii legii. Ei au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Ei se numesc Daniel Loghin, Leahu Ionuţ Ciocalău şi Alin Ionuţ Agrigoroaie.

Cine sunt cei trei care au jefuit o întreagă familie

Unul dintre hoți este un infractor notoriu, cu şase condamnări cu închisoare la activ. Ceilalți doi s-ar fi ocupat cu traficul cu ţigări de contrabandă. Alin Ionuţ Agrigoroaie mai are şase condamnări pentru infracţiuni. Are două pedepse cu suspendare de câte 3 şi 6 luni, pentru infracţiuni silvice, din 2006. Mai are o pedeapsă de 1 an pentru violare de domiciliu şi una de 3 luni pentru lovire şi alte violenţe, din 2007, cu suspendare. Din 2015, individul are 1 an şi 3 luni pentru conducere sub influenţa alcoolului şi 1 an şi 5 luni pentru furt calificat, pedepse contopite şi stabilite cu suspendare.

Potrivit sursei citate, jaful ar fi avut drept scop recuperarea unei datorii sau acţionarea în urma unui pont. Valeriu Anghel este cunoscut ca unul dintre cei mai mari traficanţi de ţigări din Iaşi, care a activat în special în zona Pieţei Nicolina.