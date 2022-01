Iulia Vântur a dat marea lovitură în India! Iubita lui Salman Khan i-a surprins pe toți

Cei care îi urmăresc activitatea în mediul online a Iulie Vântur au putut vedea că vedeta a postat o imagine în care anunță lansarea liniei melodie a unui film realizat de iubitul ei, Salman Khan.

”O poveste de dragoste vine să-și lase magia asupra ta. Melodia va fi lansată pe 22 ianuarie. Stați aproape!”, a scris Iulia Vântur, în dreptul imaginii postate pe contul ei de Instagram.

Recent, Iulia Vântur s-a întors în România și a acordat un interviu în care vorbea despre faptul că toată viața ei este în România, chiar dacă o parte din ea se află și în India.

”Toată viața mea e aici, am crescut, am trăit, am făcut de toate aici, dar clar o parte din viața mea e și în India. Amândouă fac parte din viața și sufletul meu. E foarte clar că aici e mult mai divers, mai bogat, am toți prietenii de o viață aici, familia”, spunea vedeta.

Ea a mai povestit că melodiile pe care le-a lansat au fost de succes și că este constant întrebată când se întoarce în India pentru a se apuca de noi proiecte.

”Tot mă sună din India când mă întorc, pentru că piesele au fost de succes și au tot venit oferte pentru piese noi, mai trebuie să filmez și clipuri și să finalizăm un proiect care mie îmi e foarte drag”, spunea Iulia Vântur.

Presa din India a glumit pe seama ei

Iulia Vântur a devenit un nume cunoscut în India. Aceasta a ajuns în atenția publicului după ce a apărut în prezența renumitului Salman Khan. Regretabil, jurnaliștii din India au ironizat-o recent din cauza faptului că nu a prins primul rând la tăierea tortului de ziua iubitului ei.

Amintim că actorul a împlinit de curând 56 de ani și a organizat o petrecere la ferma pe care o are în Panvel. Astfel, prietenii apropiați, familia și partenera sa de viață au fost alături de el.

Evenimentul a fost de-a dreptul impresionant. Totuși, Iulia Vântur nu a mai fost de găsit la brațul artistului atunci când a sosit tortul, deoarece s-a aflat cu mult în spate. Simultan, alți amici și colegi de breaslă erau în apropierea sărbătoritului.

„Salman Khan taie un tort imens de ziua lui. Voi o puteți vedea pe Iulia Vântur?”, „Iulia Vântur și-a făcut apariția la tăierea tortului lui Salman Khan. Nu clipiți dacă vreți să o vedeți”, sunt doar câteva din titlurile articolelor realizate de presa din India.