Ați auzit de fast fashion? Dar de slow fashion? Vedeți dumneavoastră, eu sunt ceea ce azi se cheamă ”pe vechi”. Am trăit sub Ceaușescu, am urlat în Piața Universității ca golan pufos, am văzut căderea Bucureștilor sub bâtele cumanilor de mină, am refuzat să emigrez și nu suport să înlocuiesc un Camel fără filtru cu nu știu ce țeavă de vapat vălătuci groși de nimic.

Pe vechi sunt, dar de abia când am văzut lucrările Adelinei Toma din atelierul Ițe Urbane, am priceput ce important este ca măcar să înțelegi unele lucruri cu o minte antrenată pe vechi, scrie infofinanciar.ro. Știți ce îmi spun mie țoalele de la Ițe? Un buluc de amintiri plăcute, de la ploile de primăvară și briza din Vama Veche de acum 36 de ani la nopțile tropicale ale unui București incompatibil cu propria sa climă, de la peștele mâncat la Costinești, pe foaie de staniol, la șprițul din dimineți cenușii de depresivă toamnă.

Pipăiți hainele de la Ițe Urbane, nu se știe ce uși se vor deschide undeva la limita sufletului cu cugetul. Magie ușoară, cu atingeri îndrăznețe ale plantelor devenite haină de acoperit om.

Prêt-a porter aparte

Ițe Urbane este un atelier de creație de prêt-a porter născut în București la începutul anului 2020 din dorința de a crea produse de calitate, durabile, făcute cu grijă și respect față de mediu și oameni și cu responsabilitate față de viitor.

”În timpul masterului m-am mutat în Franța unde am cochetat cu stilismul foto vreme de câțiva ani însă apoi m-am distanțat simțind că nu îmi găsesc locul în industrie. După alți câțiva ani am realizat că pot să contribui eficient la transformarea societății și a modului în care producem și consumăm. Am înțeles că nu numai că nu trebuie să « alerg » în ritmul setat, ba chiar îl pot încetini și însănătoși”, declară buzoianca Adelina Toma pentru Capital.

Deși are un partener – Daniel Drăghici, ce s-a alăturat societății la mijlocul lui 2023 – și chiar un croitor angajat, greul cade, ați ghicit, da, pe Adelina.

Și ea ne spune așa: ”Valoarea noastră principală este cea de echitate ceea ce generează costuri mari în procesul de producţie”. Luați-o pe asta!

Echitatea în slow fashion

Adelina explică cum că echitatea în slow fashion se referă la crearea unui sistem în care toți cei implicați în producție și consum beneficiază de condiții de muncă și trăi decente și în care valorile de dreptate și respect față de oameni sunt prioritare în fața profitului. Bref, este un angajament fundamental al mișcării de modă lentă de a aduce schimbări pozitive în industrie și de a crea un mediu mai echitabil și sustenabil pentru toți.

”Echitatea se reflecta deci în primul rând în forţa de muncă: fie că e vorba de angajaţi sau de croitori independenţi cu care lucram avem grijă ca aceştia să fie remuneraţi cu echivalentul unui salariu net peste medie”, spune antreprenoarea pentru Capital.

”Apoi echitatea presupune utilizarea unor materii prime şi consumabile de înaltă calitate, majoritar produse local sau în Europa. Exemple ar fi ţesături produse în România sau Italia sau vatelina din bumbac pe care noi o folosim care este produsă în Germania- în timp ce majoritatea brandurilor, chiar şi casele mari de modă, folosesc vatelina sintetică, produsă în China. Asemenea mici eforturi şi alegeri conştiente se cumulează şi duc la costuri mari de producţie”, ne explică Adelina Toma.

Zero waste

”O altă alegere conştientă este procesul zero-waste prin care strângem şi reintroducem în piese cu design unic resturile de materiale care în mod normal sunt considerate deşeuri în ateliere şi fabrici de producţie şi sunt aruncate. Însă puse cap la cap reprezintă resurse importante în care a fost investită energie şi pe care nu putem să o irosim”, subliniază Adelina.

Tot în procesul de sunt folosiți uneori pigmenţi botanici obţinuţi din plante în chiar atelierul Ițe Urbane. Exemplu de proces lent şi care presupune multe zile de muncă pentru doar câteva produse.

Evident, pe lângă toate acestea vin cheltuielile lunare administrative mari. Chirie, utilităţi şi alte costuri care susţin operaţiunile de producţie şi administrare ale atelierului fizic şi ale afacerii în sine.

Cum arată iubitorul de Ițe Urbane

”Cumpărătorul nostru este conștient social și ecologic. El pune preţ pe calitate în detrimentul cantității. Este dispus să plătească prețuri mai mari pentru produse care sunt fabricate cu atenție și din materiale de calitate. Pentru că că vor rezista mai mult timp și vor reduce nevoia de a cumpăra în mod frecvent”, spune Adelina.

Așadar, acest cumpărător este dispus să investească timp și efort în cercetarea brandurilor și produselor lor. Caută informații despre materialele folosite, procesele de producție, practicile de muncă și angajamentele etice și durabile ale brandului.

Adoptă o abordare minimalistă în ceea ce privește garderoba sa. Preferă piese de calitate care pot fi purtate în mai multe moduri. Care, combinate, pot crea outfituri versatile. El şi apreciază un design simplu, atemporal. Dar cu detalii atipice care reflectă identitatea creativă a designerului şi semnătura tipică brandului.

Despre parale

În materiale şi consumabile sunt blocaţi acum aproximativ 8000 euro. ”Pentru că producem serii mici şi de multe ori în sistem de precomanda. Tocmai pentru a evita producţia excesivă care face risipă de resurse. Stocul nostru din atelier este foarte limitat”, punctează antreprenoarea.

Prima comandă a fost una de lenjerie de pat şi a fost de aproximativ 400 ron.

Bonul mediu (per cumpărător): aproximativ 800 ron.