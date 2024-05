Fostul om de afaceri Irinel Columbeanu se confruntă cu probleme financiare semnificative, fiind incapabil să acopere costurile de întreținere la azilul de bătrâni unde este cazat. Situația sa a fost confirmată de proprietarul centrului de îngrijire pentru vârstnici din Ghermănești, județul Ilfov.

Columbeanu, cândva un milionar în euro, a fost nevoit să se mute într-un azil în toamna anului trecut, după ce problemele financiare s-au acumulat. Cu o pensie de numai 2.000 de lei pe lună, fostul afacerist nu poate acoperi taxa de îngrijire, care variază între 4.500 și 8.000 de lei lunar.

Proprietarul azilului, Ion Cassian, a declarat că Irinel Columbeanu face eforturi pentru a-și achita datoriile, chiar dacă suma acumulată nu este suficientă pentru a acoperi integral costurile.

„În acest moment, Irinel Columbeanu mai are puține datorii, nu acoperă toată taxa, diferența e însă mică, să vedem ce planuri mai are de viitor. Are mult bun-simț, este un om educat.

Se străduiește cumva să facă rost de bani pentru taxă”, a spus proprietarul azilului de bătrâni din Ghermănești, Ion Cassian, pentru playtech.ro.