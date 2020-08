„În urmă cu 75 de ani, Statele Unite au acceptat infamia de a deveni primul şi SINGURUL stat care a folosit arma nucleară. Împotriva unor nevinovaţi.

Azi, armele nucleare americane şi israeliene ne ameninţă regiunea.

A venit timpul să punem capăt coşmarului nuclear și doctrinei nebune de distrugere reciprocă asigurată”, a scris pe Twitter Mohammad Javad Zarif.

Relaţiile dintre Teheran şi Washington s-au deteriorat de când preşedintele american Donald Trump a retras SUA în 2018 din pactul dintre Iran şi cele şase mari puteri mondiale în virtutea căruia Teheranul a acceptat să-şi limiteze programul său nuclear în schimbul ridicării treptate a sancţiunilor internaţionale. SUA au reimpus după aceea sancţiuni care au redus brusc exporturile de petrol ale Teheranului.

75 years ago today, the US gained the infamy of becoming the 1st and ONLY user of nuclear weapons. And against innocents.

Today, US & Israeli nukes threaten our region.

It's long overdue to end nuclear nightmare & the #MAD doctrine of Mutually Assured Destruction.#Hiroshima75 pic.twitter.com/DxrzVM29by

— Javad Zarif (@JZarif) August 6, 2020