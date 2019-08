Răsturnare de situație în cazul Caracal. Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a detonat bomba. În raportul de anchetă care nu a fost făcut însă public se precizează că decizia de a nu interveni în casa lui Gheorghe Dincă înainte de ora șase dimineața a fost luată în mod colectiv, spune unchiul Alexandrei.

”Procurorul nu a dispus acte de urmărire penală de la ora 11, de când a sunat săraca Alexandra până la ora 6 sau 7 seara, omul ăsta, după ce nu a dispus intrarea în locuință, știind persoana – Departamentul de Operațiuni Speciale nu a localizat locul, ci persoana – deci aveau persoana, iar acest individ, știind că fata este acolo, a stat liniștit la sediul Poliției municipale, cu șefii Poliției de acolo. În raportul de anchetă care va apărea public toți spun că a fost o decizie colectivă a tuturor celor prezenți. (…) În acest moment avem de-a face cu o acoperire fără margini, reciprocă uriașă din partea celor două tabere. (…) Eu cred că acești oameni sunt complicii unui clan, a unei rețele care va duce la niveluri destul de sus”, a declarat Cumpănașu, conform B1TV.

De asemenea, unchiul Alexandrei a explicat de ce, din punctul său de vedere teoria că Dincă a acționat ca un lup singuratic se susține din ce în ce mai puțin. ”Eu nu am acceptat această variantă în ciuda tuturor vuvuzelelor de serviciu ale unora și a dezinformării unora. (…) Am depus la Parchet 60 de pagini de indicii, de probe. Sunt elemente destul de clare și de concrete pe care procurorii nu au cum să le ia în seamă. Sunt dovezi. (…) Eu cred că acest individ a recunoscut aceste lucruri pentru a da suficient timp complicilor lui să dispară din această țară sau să dispară din ecuație și să-și acopere urmele. El, în acest moment, protejează o rețea care nu are legătură doar cu ăia din Caracal, ei doar îl ajută disperați pentru că pot să-și piardă tot. Sunt mai multe planuri”, a mai spus Alexandru Cumpănașu, conform sursei citate.

