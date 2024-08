Potrivit lui Ionuț Stroe, anunțul liderului PSD, Marcel Ciolacu, în interiorul partidului, privind decizia de a candida la alegerile prezidențiale, nu este o surpriză. Cu toate acestea, spune el, acesta nu are șanse „foarte mari” să câștige turul doi al alegerilor.

Stroe a afirmat că Marcel Ciolacu încearcă să crească gradual interesul pentru candidatura sa.

„Este, din punctul meu de vedere, doar o strategie pentru a ridica nivelul de aşteptare nu numai în interiorul PSD, dar şi în zona publică. Ştie foarte bine că şanse de a câştiga nu are, cel puţin în turul doi, foarte mari şi, în mod evident, încearcă să maximizeze aceste şanse, prezentându-ne, aşa, gradual, zi de zi, câte un episod.

El consideră că mesajul transmis de Marcel Ciolacu către social-democrați este unul „mobilizator” și are scopul de a reuni toate resursele PSD în jurul candidaturii la Președinție, chiar dacă șansele în turul al doilea sunt reduse. Potrivit lui Ionuț Stroe, este un risc pe care social-democratul și-l asumă.

Iar anterior, Ciolacu a informat membrii PSD, printr-un mesaj intern, că a luat decizia de a candida la președinția României.

„Vă salut! Sunt Marcel Ciolacu. După ce m-am consultat cu foarte mulți dintre dumneavoastră, am luat decizia să candidez la Președinția României. Am vrut să aflați asta de la mine, și nu de la televizor, pentru că această decizie o vom dezbate sâmbătă, la Congresul PSD. Avem cea mai bună echipă pentru România, așa cum am arătat la toate alegerile din ultimii 4 ani.

Sunt sigur că împreună vom reuși să recâștigăm Președinția după 20 de ani. Sâmbătă la congres, voi prezenta Planul meu pentru România. Sper din toată inima să-mi acordați onoarea de a lupta în numele dumneavoastră și al românilor pentru a câștiga alegerile prezidențiale. România are nevoie de stabilitate și echilibru. Contez pe voi toți și vă aștept alături de campania noastră. Vă mulțumesc”, a transmis el.