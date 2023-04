Ion Țiriac a devenit avocatul Simonei Halep cu cea mai mare greutate internațională. Fosta lideră WTA a fost suspendată din tenis de Agenția Internațională a Integrității în Tenis după ce a fost testată pozitiv cu Roxadustat.

Trebuie spus că Halep nu a fost ajutată de consumul acestei substanțe, ea sfârșind eliminată de Daria Snigur, din Ucraina, încă din runda inaugurală a Openului American.

Audierea jucătoarei a fost amânată pentru data de 30 aprilie, românca fiind optimistă că ar putea primi un verdict pozitiv. Ion Țiriac a fost întrebat despre situația în care se află Simona Halep și și-a reamintit de un moment în care a fost și el sub lupa Agenției Anti-Doping.

Țiriac cere despăgubiri dacă Halep nu e vinovată

Omul de afaceri a ridicat și un mare semn de întrebare legat de despăgubirile pe care Simona Halep ar trebui să le primească în cazul în care este găsită nevinovată, după ce a stat opt luni pe margine.

„Treaba este încă foarte complicată la nivelul de sus sau la nivelul de jos. Eu îmi aduc aminte de anii 2000, când am fost unul dintre cei cinci pe care Samaranch (n.r. Juan Antonio Samaranch, președinte CIO între 3 august 1980 – 16 iulie 2001) i-a delegat să facă faimoasa WADA (Agenția Mondială Anti-Doping).

Am stat acolo patru zile, câte opt ore pe zi, nimeni nu a vrut să dea niciun ban. Marii sponsori, Coca Cola, Philips și așa mai departe, au zis că dau deja sute de milioane pentru Olimpiade.

Foarte simplu, în momentul ăla s-a spus, a fost o entitate medicală din Los Angeles care a spus: <<domnilor, la fiecare șase luni descoperim un drog nou, nouă ne trebuiesc șase luni de zile și șase milioane, nu să descoperim drogul, ci cum se ascunde drogul>>.

Pe vremea aia am terminat foarte simplu, cu un discurs foarte sumar eu, când un canadian, vice-președinte, era șeful nostru acolo, era și Blatter cu fotbalul intrat la vremea asta. E complexă și complicată.

Din punct de vedere juridic, atenție, eu vă întreb un lucru? Cine plătește dacă cumva Simona are dreptate și eu sunt convins că fata asta voluntar nu a luat nimic și la vârsta pe care o are, nu a luat atâția ani, de ce să iei și la US Open?

Simonei nu-i va fi ușor să revină în top

E ridicol. Dar dacă cumva se ajunge la concluzia, ca în arbitrajul cu domnul Năstase, când a fost suspendat de Federația Internațională, s-a ajuns la concluzia că nu e rasist, că nu a făcut nimic, dar nimeni nu a mai fost vinovat, nici ăia care l-au acuzat, nici ăia care l-au judecat și acum eu vă întreb.

Dacă se ajunge la o concluzie în care Simona nu a fost vinovată cine îi plătește ei aceste luni în care nu a jucat? Numărul 2, nu o să fie ușor pentru Simona să vină înapoi, e o realitate pe care cred că și-o asumă și ea, se antrenează în fiecare zi, dar nu e același lucru.

Logica ar fi și după părerea mea, ce o să facă oamenii ăștia, dacă nu le e prea frică de fundul lor, după război. O să spună: ‘domnule, ai făcut lunile astea, ajunge, du-te mâine și joacă!’ Mâine și joacă? Îi trebuiesc 20 de meciuri înainte să joace”, a declarat Ion Țiriac.

Stere Halep reiterează inocența Simonei: „Dumnezeu știe. Când suntem curați, mergem până-n pânzele albe”

„E bine. Dumnezeu știe, încă nu știm nimic.

Cum așteptați dumneavoastră, așa așteptăm și noi. Nu știm ce se întâmplă. Termenul a fost stabilit inițial pe 28, dar din câte am înțeles a fost amânat pentru 30. Suntem bine. Când suntem curați, mergem până-n pânzele albe”, au fost cuvintele transmise de Stere Halep.