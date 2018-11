Ion Țiriac, cel mai bogat român: În 50 de ani nu o să mai avem nevoie de autostrăzi. S-a descoperit ceva uluitor. Am văzut cu ochii mei unele lucruri uimitoare

Întrebat de ce credeţi că că mărci importante precum BMW sau Audi investesc în Ungaria şi nu în România, Ion Țiriac a răspuns:

"Eu am o doamnă care lucrează pentru mine de 29 de ani. Îmi spune într-o seară că mă caută la telefon preşedintele Băsescu. Pe la 12 nopatea mă suna Băsescu să plângem împreună că am pierdut şi Mercedes, acuzând că Tăriceanu e de vină. I-am spus că eu plâng în fiecare zi. Și că eu şi Tăriceanu am fost la Stuttgart să vorbim acolo. I-am mai spus lui Băsescu că este o treabă de infrastructură. Atenţie, ungurii nu au fost cunoscuţi ca mari constructori, dar ei au avut de la început TT-ul de la Audi. După părerea mea, în 50 de ani nu o să mai avem nevoie de autostrăzi. Totul va depinde de energie, iar unii spun că s-a descoperit o sursă de energie fără sfârşit. Nu vă pot da detalii, dar am văzut cu ochii mei unele lucruri uimitoare".

