Fostul președinte al României, Ion Iliescu, s-a retras din spațiul public. Chiar și așa, informațiile despre fostul șef al statului sunt în continuare la mare căutare printre români. Una dintre cele mai apăsătoare întrebări este legată de pensia pe care acesta o primește.

Suma pe care fostul președinte al României o încasează nu este deloc mică. El primește, lunar, în jur de 15.000 de lei.

Banii pe care Ion Iliescu în primește lunar sunt formați din:

Ion Iliescu rămâne un personaj important în istoria României, acesta fiind apreciat de unii și urât de către alții. Într-un interviu de la mijlocul lunii februarie, oferit pentru Pro Sport, fostul președinte al Românei a vorbit despre echipa sa preferată de fotbal.

Acesta a povestit că nu a făcut sport de performanță, dar a făcut de toate. El spunea că a jucat:

De asemenea, Ion Iliescu a precizat că, în tinerețe, a înotat, a patinat și a schiat.

”Nu de performanță, dar am făcut de toate, începând cu mingea de cârpă, de fotbal, pe maidan. Pe vremea mea, când eram la Oltenița și aveam opt ani, erau multe terenuri virane. Ăsta era avantajul copilăriei noastre, cam acolo se desfășura toată energia copilăriei și a tinereții. Am jucat și volei, ping-pong, am înotat, am patinat, am schiat”, spune acesta.