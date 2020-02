Preşedintele Klaus Iohannis va avea vineri, la Bruxelles, o întâlnire cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, agenda acestei reuniuni este dedicată negocierilor privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027.

Întâlnirea face parte din seria de reuniuni pe care preşedintele Consiliului European, Charles Michel, le are cu liderii statelor membre ale Uniunii în vederea pregătirii reuniunii extraordinare a Consiliului European din 20 februarie privind negocierea viitorului buget multianual al Uniunii, potrivit Agerpres.

Negocierile referitoare la bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 au intrat într-o nouă etapă, în care coordonarea acestui proces a fost preluată de către preşedintele Consiliului European cu scopul obţinerii, cât mai rapid posibil, a unui acord la nivelul şefilor de stat şi guvern din Uniunea Europeană.

România pierde 600 de milioane de euro?

Reamintim că premierul Ludovic Orban avertizase într-o ședință de Guvern că la preluarea guvernării exista riscul pierderii de 600 de milioane de euro, fonduri UE. Ulterior, acesta i-a cerut ministrului Fondurilor Europene să prezinte situația la zi.

„Avem vesti foarte bune. Zero decomitere la nivelul tuturor programelor operationale. Un miliard de euro suma trimisa la Comisie pentru decontare si va intra in trezorerie. Fata de ce aveam ca risc de decomitere de 557 milioane euro, am realizat în avans suma de 466 milioane euro, aproape jumatate de miliard de euro realizati in avans”, a zis Marcel Bolos.

Te-ar putea interesa și: