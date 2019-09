Klaus Iohannis este sco din joc. Ramona Ioana Bruynseels anunță două proiecte majore: Desființarea imunității și Declanșarea proiectului „România vorbește”, cea mai mare platformă de consultare democratică direct, din istoria României

Ramona Ioana Bruynseels, candidat la alegerile prezidențiale, a prezentat, la finalul turneului național de „ascultare” a problemelor românilor (desfășurat în perioada iulie-august 2019), o concluzie sintetică a situației actuale a României și un set de soluții. „Spitalele sunt aglomerate, cu aparatură învechită și, de multe ori, personal cu mentalități de stăpâni pe plantație! Educația, de care, la nivel declarativ, se ocupă toată lumea, este lăsată pradă experimentelor făcute an de an de miniștri fără viziune! Administrația este sufocată de cumetrii! Sistemul de justiție este presat din toate părțile! În România anului 2019, sunt copii care încă merg pe jos 20 de km într-o zi, pentru a învăța în săli de clasă fără încălzire și cu toaletă în curte! Plecarea masivă a românilor la muncă, în străinătate, a dezintegrat sute de mii de familii! Antreprenorii, mai mici sau mai mari, sunt sufocați de birocrație, de instabilitatea legislativă, de taxe absurde. Este evident: Sistemul nostru politic a eșuat!”, spune candidatul partidului umanist.

Referitor la această situație alarmantă, Ramona Ioana Bruynseels a decis să își asume două priorități majore: revizuirea Constituției, în sensul desființării imunității pentru președinte, parlamentari și miniștri, ca soluție pentru a stopa abuzurile și a combate corupția; iar în primele 100 de zile ale mandatului prezidențial, declanșarea proiectului „România vorbește” – cea mai mare platformă de consultare democratică directă din istoria României.

În privința desființării imunității președintelui, parlamentarilor și miniștrilor, candidatul umanist a declarat: „În acești 30 de ani, imunitatea a produs monștri nu doar în Parlament, Guvern sau Președinție, ci în adâncul societății românești, unde oameni fără principii și valori morale, puși pe căpătuială, au profitat din plin.

Am văzut cu toții, exemple în viața zilnică de oameni care, dacă au „în spate”, de exemplu, un polițist care, la rândul lui, are „în spate” un lider local corupt, care are și el „în spate” un parlamentar, se cred imuni!

Imunitatea este prima și fundamentală cauză a abuzurilor din România. Greșit folosită de către politicieni, ea s-a constituit într-un abuz de putere față de ceilalți cetățeni și față de lege.

În plus, imunitatea, în forma ei, de zi cu zi, nesimțirea, este un cancer pe care trebuie să îl extirpăm integral. Orice particulă am mai păstra, ne va fi fatală.(…) Știu, ați auzit de multe ori în campanii, declarații ale politicienilor care au desființat din vorbe, ba imunitatea parlamentarilor, ba a președintelui, dar, din păcate, după alegeri, au uitat brusc de promisiune. Nu mai e cazul. Eu am intrat foarte recent în politică, înțeleg realitatea din perspectiva cetățeanului, nu a demnitarului cu privilegii și resping categoric obiceiurile politicile din ultimii 30 de ani”.

Ramona Bruynseels este primul politician din România, care își asumă fără echivoc eliminarea privilegiilor pentru întreaga clasă politică.

Totodată, referitor la proiectul „România vorbește”, Ramona Ioana Bruynseels a declarat: „Ca Președinte, în primele o sută de zile ale mandatului, pentru a reconstrui încrederea și solidaritatea în rândul națiunii noastre, voi desfășura programul „România vorbește”, care va fi cea mai mare platformă de consultare democratică directă din istoria României (…).

După ce îi voi ascultă pe oameni, voi crea un set de politici publice, pe care îl voi propune Guvernului, indiferent de culoarea acestuia. Vreau să văd ce Guvern și ce Parlament vor avea curajul să spună „Nu” după ce România a vorbit, după ce România a spus „Da”. Președintele are multă putere, chiar și în actuala configurație constituțională. Trebuie doar să aleagă să o folosească exclusiv în beneficiul propriilor cetățeni. Împreună putem spune, cu rezultate concrete: „Stop abuzurilor!”.

Ramona Ioana Bruynseels, candidatul umanist la Președinția României, a anunțat că, în următoarele două săptămâni, va prezenta detaliile concrete ale implementării celor două priorități asumate.

Te-ar putea interesa și: