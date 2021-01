Întâlnire extrem de importantă la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis i-a chemat la raport pe cei mai importanți oameni din statul român.

Iohannis a chemat liderii partidelor politice

Șeful statului va avea chiar astăzi, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu premierul Florin Cîţu, dar şi cu mai mulţi miniştri ai PNL, anunţă Administraţia Prezidenţială.

La discuţiile cu preşedintele vor participa prim-ministrul României, Florin Cîțu, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, și ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

A treia întâlnire de la începutul anului

Este a treia zi consecutivă în care Klaus Iohannis discută cu reprezentanţii Guvernului, după o şedinţă cu liderii coaliţiei şi una cu miniştrii USR.

Joi, 7 ianuarie, preşedintele Klaus Iohannis a avut o întâlnire de lucru cu premierul Florin Cîţu, vicepremierul Dan Barna şi miniştrii USR PLUS la Palatul Cotroceni.

La aceste discuţii a participat şi ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ciprian Teleman. Oficialul guvernamental spune că preşedintele Iohannis le-a transmis miniştrilor numiţi de USR PLUS să îşi „asume curajos reforme”. „Şi vom face acest lucru!”, a spus în mod ferm Ciprian Teleman.

„Acum am plecat de la minister. Agenda zilei de astăzi a fost foarte încărcată și plină de întâlniri.

După amiază, alături de prim-ministrul Florin Cîţu şi vicepremierul Dan Barna, am participat însoţit de colegii mei, miniştri din USR PLUS, la o întâlnire cu preşedintele României, domnul Klaus Iohannis. Am vorbit împreună despre priorităţile miniştrilor USR PLUS, iar preşedintele ne-a îndemnat să ne asumăm curajos reforme. Şi vom face acest lucru!

Mai mult, nu doar că ne vom susţine unul pe celălalt pentru îndeplinirea obiectivelor pe care coaliţia de guvernare şi le-a propus, dar ne bucurăm şi de sprijinul preşedintelui Klaus Iohannis”, a scris Teleman, pe pagina sa de Facebook.

Sursa foto INQUAM / George Calin