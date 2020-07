Este prima oară când aceștia se reunesc după pandemia de coronavirus. Pentru a putea fi un exemplu bun pentru cetățeni, liderii Uniunii Europene au purtat măști de protecție și au păstrat distanțarea socială.

În plus, aceștia au renunțat la a mai da mâna atunci când se întâlnesc. Au schimbat acest obicei cu salutatul cu cotul iar imaginile cu membrii Consiliului European au devenit virale.

Imaginile cu liderii statelor membre ale Uniunii Europene au făcut înconjurul lumii. Președintele Klaus Iohannis nu s-a dat înlături de la noul salut.

Șeful statului poate fi observat cum apelează la noul salut cu cotul în locul salutului cu strângerea de mână.

The kids are having fun at the European Council. #euco #thuglife #newnormal #creative #handshakes pic.twitter.com/CErQtiTTQ8

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) July 17, 2020