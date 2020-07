Probleme imense pentru România. Pandemia de coronaviru face ravagii pur și simplu, iar președintele Klaus Iohannis anunță măsuri dure.

Iohannis anunță dezastrul

Șeful statului a anunțat că urmează să aibă o întâlnire cu ministrul de Interne, Marcel Vela și cu șeful DSU, Raed Arafat. „Vreau să mai spun că mâine voi vorbi și cu șeful DSU și cu ministrul de Interne pentru o analiză la zi a situației. Este un moment critic. Sunt extrem de importante acum măsurile. Situația e extrem de gravă. Trebuie să ținem sub control epidemia”, a spus Iohannis.

Mai mult, președintele Iohannis nu este convins că alegerile vor putea avea loc din cauza pandemiei. „Este o discutie legitimă dacă să organizăm sau nu alegerile însă vreau să despartim discutia politicianista de discutia pe fapte. OMS a facut multe afirmatii, iar unul dintre ele ma ingrijoreaza. Pandemia nu are mai multe valuri, are un singur val mare.

Asadar, avem 2 chestiuni : este nevoie de alegeri pentru a reda legitimitatea autoritatilor locale. Ce obtinem daca amanam alegerile? Ne trezim ca facem lucrurile mai prost. Cred ca trebuie sa evaluam situatie. Sunt convins ca daca pandemia nu se agraveaza si se iau masuri, se pot organiza alegerile. vreau sa fiu clar: Dacă secțiile de votare se poate organiza in conditii bune, se pot institui masuri de distantare etc. Campania electorala este greu de facut. Va fi o campanie care se va desfasura in conditii atipice. Dupa parerea mea pana la mijl luniii august trebuie sa tinem cont de aceste lucruri si atunci se va lua o decizie”, a mai spus Iohannis.