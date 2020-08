Înainte de a deveni președinte, Klaus Iohannis a oferit un interviu în care a vorbit despre marea sa iubire și despre cât de bine se înțelege cu soția sa, Carmen Iohannis.

Detalii picante din relația de cuplu

Președintele a marturisit ca nu este un tip gelos, dar a mentiont ca soția sa, Carmen Iohannis, ar dori ca el să stea mai mult timp pe acasă.

„Suntem o pereche care nu prea a stat despartita. Foarte rar s-a intamplat sa stam despartiti. Evolutia din ultima vreme e una neobisnuita pentru noi, ca in aceasta campanie am umblat peste tot.

Nu sunt un tip gelos. Sotia poate si-ar dori sa stau mai mult acasa, dar independent de asta intelege care este cerinta momentului si ma incurajeaza”, a punctat acesta.

Secretul unei căsnicii fericite

Iohannis a vorbit și despre secretul care i-a ținut împreună până acum. Președintele consideră că cel mai important este sa iti iubesti partenerul si sa iti doresti un viitor cu el mai departe.

Carmen Iohannis, adevărata sa dragoste

„Adevarata mea dragoste a venit mult mai tarziu si pana in ziua de azi am ramas cu ea. E sotia mea, Carmen. Ne-am cunoscut intr-o excursie. A fost dragoste la prima vedere”, a povestit primarul Sibiului.

Klaus Iohannis și Carmen au vorbit mulți ani înainte de a se casatori, în 1988.

„Apoi am fost prieteni mai multi ani si ne-am casatorit destul de tarziu, abia in ’88. Parintii si socrii au fost de acord. Soacra-mea e in Sibiu, socrul meu a decedat in 2010. A fost un om destoinic si m-am inteles extraordinar cu el”, a continuat el.