Seceta extremă a afectat grav agricultura românească în acest an, generând temeri cu privire la creșterea prețurilor și falimentul multor fermieri.

Într-o încercare de a răspunde acestei crize, Ministerul Agriculturii din România, condus de Florin Barbu, a prezentat un set de măsuri menite să sprijine agricultorii și să asigure viitorul sectorului agricol din țară.

“Astăzi am prezentat în ședința de Guvern un plan de măsuri, practic, 4 măsuri foarte importante pentru fermierii români. Prima măsură pe care statul român și Guvernul României vrea s-o ia, să asigure în România 7 milioane de hectare. Vorbim de culturile de primăvară și de toamnă.

Ministrul Florin Barbu a detaliat într-o apariție la Știrile B1 TV planul de măsuri care include atât subvenții, cât și despăgubiri și facilități de creditare.

Una dintre măsurile cheie este acordarea unei prime de despăgubire de 3.000 de lei pe hectar pentru fermierii afectați.

Acest sprijin financiar va fi completat de un mecanism unic în Europa, care prevede alocarea unei părți de 3% din subvențiile fermierilor pentru atragerea de fonduri suplimentare de la Comisia Europeană, în valoare de 17 milioane de euro anual.

Barbu a subliniat importanța acestui mecanism, menționând că va acoperi 7 milioane de hectare de culturi de toamnă și primăvară din România.

De asemenea, se estimează că această intervenție va facilita accesul fermierilor la linii de creditare, permițându-le să își reînnoiască și să îmbunătățească producția agricolă.

Seceta severă a afectat în prezent aproximativ 2,2 milioane de hectare de culturi, făcând din acest an unul atipic în ceea ce privește condițiile meteorologice.

Comparativ cu media ultimilor 10 ani, acest an a fost extrem de dificil, iar măsurile luate de Guvern sunt menite să atenueze impactul asupra fermierilor.

Ministerul Agriculturii speră ca acest plan de măsuri să contribuie semnificativ la salvarea agriculturii românești.

Acesta a fost un an atipic, de aceea am luat decizia să facem acest mecanism prin care statul român să asigure aceste culturi de toamnă și de primăvară, și eu sunt convins că acest mecanism va salva agricultura din România”, a precizat Barbu.

“În momentul de față, avem 2,2 milioane de hectare, vorbim de culturile de primăvară și culturile de toamnă. Dar, așa cum spuneați și dumneavoastră, a fost un an atipic din măsurătorile meteorologice. De când se fac aceste măsurători, nu s-a întâmplat niciodată să avem aceste temperaturi în România. Mai mult de atât, dacă luăm media ultimilor 10 ani, practic, au fost ani în care s-au plătit despăgubirile, dar au fost și ani în care nu s-au plătit despăgubiri. Media despăgubirilor, pe an, în ultimii 9 ani, a fost de maxim 100.000 de hectare.

Un alt aspect important al strategiei guvernamentale este investiția în infrastructura de irigații. În 2024, România a reușit să realizeze o producție record de grâu, cu 1,8 milioane de tone mai mult decât anul precedent, în ciuda secetei.

Ministerul Agriculturii a alocat 500 de milioane de euro pentru reabilitarea infrastructurii secundare de irigații și achiziționarea echipamentelor necesare, cu scopul de a spori eficiența utilizării apei în agricultură.

Florin Barbu a menționat că acest sprijin vizează în special reabilitarea sistemelor de irigat, cu obiectivul de a crește suprafața irigată la 2,7 milioane de hectare.

Aceste măsuri sunt menite să optimizeze gestionarea resurselor de apă și să asigure o producție agricolă sustenabilă în viitor.

“(…) Vreau să vă spun că în anul 2020, am scos cantități mari de cereale.

Și în anul 2023, la culturile de toamnă, dacă vorbim de cultura de grâu, am scos cu 1,8 milioane de tone mai mult ca în anul 2022, adică anul acesta, în an de secetă. Practic, avem undeva la 12 milioane de tone de grâu realizate de către fermierii români, în 2024.

În continuare, România deține supremația în Uniunea Europeană, pentru că 90 % din grâul realizat în România este de panificație și este de o calitate superioară.

Și la porumb stăm bine, pentru că vă spun că eu am fost și președintele Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare în 2014, am stat 6 ani la această agenție. Am plecat cu acel plan ambițios în 2015 privind reabilitarea a 2,2 milioane de hectare în sistemul de irigat din România. Anul acesta am irigat 1,6 milioane de hectare în România, dar vă spun un lucru, atunci când ai un milion de hectare, irigat porumb, faci o producție între 12 și 14 milioane de tone.

Deci este un lucru foarte important și de aceea Guvernul României s-a axat pe investiții în irigații. Am scos din Programul Național Strategic o sumă foarte importantă de bani, de 500 de milioane de euro.

Practic, un sprijin direct către fermierii români pe organizațiile de udători, să poată reabilita infrastructura secundară și să-și ia și echipamentul de irigat, astfel încât să închidem acest ciclu infrastructură principală-secundară și echipamente, astfel încât apa să se ducă direct la plantă. Un sprijin de 1,5 milioane de euro, în care sunt incluse și TVA-ul, și cofinanțarea fermierului.

Practic, fermierii nu trebuie să plătească niciun leu, decât să ia acești bani, să investească în infrastructura secundară de irigații, acolo unde statul român a reabilitat 1,6 milioane de hectare, în momentul de față, iar ținta clară pentru sistemul de irigații din România este de 2,7 milioane de hectare”, a mai declarat ministrul.