Industria apărării din România este la pământ

Președintele Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică (ASIAA), Constantin Bucuroiu, a explicat marți, 25 iulie 2023, că dintr-un total de 11.460 de angajați, 12% dintre ei sunt nevoiți să aleagă între salariu și pensia de stat. Potrivit unui sondaj de opinie realizat în rândul salariaților vizați de această lege, nicio persoană nu ar vrea să rămână în industria apărării din România. Din 11.460 de oameni, ar pleca oricând 1.341 de persoane.

„La nivel TESA, din 11 ar putea pleca nouă, iar la nivel de muncitori, din 31, la zece putem renunța, dar sunt și unii care nu au pe altul format în loc și ne este foarte greu să-i înlocuim. Dacă am fi un stat normal la cap făceam școli profesionale, direcționam către Institutul Politehnic să ne formeze specialiști și poate eram în altă situație acum și dădeam salarii, pentru că până la urmă totul se rezumă la salariu.

Este o problemă, la unii mai mare, la alții mai mică pentru că sunt specialiști formați în ani de zile. Tineretul nu a avut o stabilitate. Mulți au venit, au învățat și au plecat în altă parte și am fost nevoiți să ne folosim în continuare de acești salariați. Noi, sindicatele din ASIAA, am făcut un demers către Curtea Constituțională și către Avocatul Poporului în care am precizat care ar fi urmările pe care noi le vedem. Din momentul în care Curtea ar respinge demersurile noastre și ar fi declarată constituțională această lege, deja este o problemă.

Se simt umiliți, e greu să îi oprești. Din 11.460, ar pleca 1.341. Gândiți-vă că suntem la limita de supraviețuire cu forța de muncă. Nu avem salarii atractive pentru tineret. Media de vârstă de 54-56 de ani și efectul dăunător este altul. La anul ar mai ieși la pensie alți 1.500 – 1.800 de salariați. Eu cred că nu a fost gândită bine legea”, a declarat, marți, Constantin Bucuroiu, relatează Adevărul.

Ce angajați nu sunt afectați de această lege?

Vă amintim că legea interzicerii cumulului pensiei de stat cu salariul a fost votată pe data de 28 iunie 2023, de către Senatul României și Camera Deputaților.

La comisiile parlamentare au fost introduse amendamente prin care se fac excepții de la această regulă. Astfel că, demnitarii români, angajații din cadrul Băncii Naționale a României (BNR), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) și din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), profesorii, persoanele care se ocupă cu îngrijirea bătrânilor, persoanele minore care au pensii de urmaş, medicii, asistentele medicale, preoţii, artiștii și membrii Academiei Române sunt scutiți de această regulă.