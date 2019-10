Reprezintă compania Huawei o amenințare la adresa securității?

Având în vedere cât de mult se vor baza oamenii pe internet, noi, la Huawei, înțelegem pe deplin îngrijorarea Guvernelor și a publicului, dar nu se pune problema. În 32 de ani de existență, deservind 3 miliarde de oameni, niciunul dintre clienții noștri nu a avut vreodată vreun incident de securitate. O altă temere legată de Huawei este că am fi o companie deținută de statul chinez, lucru care este total fals. Huawei nu este o companie deținut de stat, este o companie 100% privată și activează ca multe alte companii de pe piața Americană sau Europeană. Aș vrea să menționez faptul că aproape jumătate din veniturile Huawei provin din afara Chinei. Mai mult, Huawei nu are absolut niciun motiv să-și expună clienții la vreo problemă de securitate.

De asemenea, există o înțelegere greșită și limitată a legilor chineze. Premierul și autoritățile din China au clarificat deja că nu există nici o lege în China care ar putea forța o companie să adopte orice comportament care ar putea compromite echipamentele de telecomunicații ale altor state. Acest lucru a fost confirmat și de două case de avocatură independente, din China și din Marea Britanie.

În general, cum gestionați problemele de securitate?

Preocuparea clienților este preocuparea noastră. Din acest motiv, Huawei a investit 3.75 miliarde de dolari în ultimii 10 ani pentru a îmbunătăți asigurarea securității cibernetice. Acești bani au fost dați atât pentru a respecta standardele de securitate cibernetică și legislația din statele în care compania este prezentă. Totodată, în România avem un expert în securitate cibernetică pentru a garanta respectarea acesteia.

La Huawei avem două coduri în ce privește securitatea cibernetică. Unul se numește codul ABC: assume nothing, believe no one, check everything. Al doilea cod se bazează pe principiul „many hands, many eyes.” Acesta înseamnă că, până să ajungă la utilizatorul final, produsul Huawei trece prin foarte multe teste. Sunt atât teste interne, făcute în cadrul companiei, dar și externe, realizate de laboratoare de securitate cibernetică din afara companiei. Mai sunt, de asemenea, teste efectuate total independent de părți terțe, care atacă în mod intenționat produsele companiei, pentru a verifica rezistența lor în eventuale puncte slabe. De exemplu, centrul de securitate cibernetică Huawei din Marea Britanie – organism supervizat de Centrul Național de Securitate Cibernetică din Marea Britanie – testează produsele Huawei și chiar codurile sursă ale care vor fi implementate în rețelele britanice. Testele sunt cele mai stricte din toată industria, la nivel mondial. Ca urmare a acestei abordări, operatorii din Marea Britanie au mai multă încredere și aleg Huawei pentru dezvoltarea rețelelor lor 5G.

De ce credeți că zvonurile și neînțelegerile apărute sunt asociate companiei Huawei?

Din păcate, zvonurile nu apar pe fondul realității, al faptelor, ci pe un fond emotional, caracterizat del prejudecăți. Una dintre acuzațiile care ni se aduc este despre presupusa legătură pe care Huawei ar avea-o cu statul chinez. În China, există unele companii sunt deținute de stat. Huawei nu este una dintre ele. Suntem o companie complet privată și avem o relație absolut normală cu statul chinez. Nu beneficiem de nici un tratament special față de orice altă companie IT&C din China.

Huawei nu este o companie listată la Bursă, însă ne comportăm ca și cum am fi una. Suntem auditați financiar de KPMG și publicăm rapoarte financiare anuale, exact ca o companie listată. În aceste rapoarte, structura acționariatului este una vizibilă, transparentă, pe care oricine o poate consulta.

Cine suferă cel mai mult de pe urma războiului comercial?

Până acum, nimeni nu a avut nimic de câștigat. În primul rând, Huawei a suferit, dar mulțumită pregătirilor din ultimii 10 ani ne-am revenit rapid. În al doilea rând, furnizorii noștri din Statele Unite au avut de pierdut și ei încă negociază cu guvernul American. Cel mai important, aș face referire la impactul acestui război comercial asupra României. În cazul în care afacerile Huawei vor avea de suferit în România, vor fi afectate investițiile companiei pe piața locală, inclusiv mii de locuri de muncă și miliarde în contribuții economice.

Huawei a anunțat că lucrează deja la tehnologia 6G. Asta înseamnă că are deja un avantaj competitiv pe piață pe segmentul tehnologiei 5G?

5G este vital pentru implementarea auto-drive, a realității virtuale și a inteligenței artificiale. Mulțumită investițiilor puternice din ultimii 10 ani în tehnologia 5G, sunt mândru să spun că Huawei este lider mondial. Suntem singura companie din lume care poate oferi soluții comerciale complete 5G end-to-end. Avem un avans de 12-18 luni în fața competitorilor noștri în anumite tehnologii cheie.

Huawei se pregătește pentru generația următoare de tehnologie în domeniul telecomunicațiilor, care e posibil să fie denumită 6G, din cauza faptului că 5G va fi o tehnologie veche în 10 ani. Trebuie să deschidem calea pentru nivelul următor.

Vin aceste schimbări cu vreun risc la adresa sănătății? Sunt organizații la nivel mondial care au făcut petiții împotriva tehnologiei 5G, considerând-o un factor de risc pentru sănătate.

Aș vrea să va dau un exemplu, spre comparație. Dacă folosiți uscătorul de păr, acesta are o radiație de 4 miliwați/metru pătrat, un telefon celular și un router Wi-Fi au între 1-10 miliwați/metru pătrat. Radiația solară are 1361000 miliwați/metru pătrat. Stațiile de bază 4G și 5G au un nivel al radiațiilor cuprins între 0.1 și 0,5 miliwați/metru pătrat. Astfel, un uscător de păr are un nivel al radiațiilor de până la de 80 de ori mai mare decât stațiile de bază 5G.

Ce rol are România în povestea de succes a Huawei? Care este contribuția companiei în economia națională?

România este una dintre primele țări din afara Chinei, care, în 1996, a acceptat produsele Huawei. Acesta este motivul pentru care avem o relație specială cu România, iar din 2003 investim aici. Numărul de locuri de muncă create direct și indirect de Huawei se ridică la nivelul de 7.100 și am plătit nu mai puțin de 250 de milioane de euro taxe la stat, ceea ce ne situează pe locul 1 pentru industria IT&C în 2018. România a ajuns să aibă cel mai performant internet din Europa și deține locul 4 în lume. În același timp, internetul din România este unul dintre cele mai ieftine din toată Europa. Trebuie menționat faptul că acest lucru se datorează și participării companiei Huawei. Privind înainte, către era 5G, valoarea rețelei va fi mult mai mică decât cea a aplicațiilor și serviciilor din rețea. România are un avantaj semnificativ în dezvoltarea de software și va beneficia în mod clar din valoarea industriei.

Vreau să mai spun faptul că Huawei a ales România, pentru că România a ales Huawei când era o companie mică. Îmi exprim dorința, ca și de acum înainte, România să aleagă Huawei, pentru că Huawei a ales deja România.

Te-ar putea interesa și: