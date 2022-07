Premierul României, Nicolae Ciucă, a explicat că acest interconector va asigura legătura între rețeaua care trece prin Anatolia și Adriatică și care se leagă prin conducta BRUA, asigurând aprovizionarea României cu gaze naturale.

„Am abordat impactul războiului din Ucraina și am analizat problemele care se află astăzi pe agenda oricărui din Europa și nu numai în ceea ce privește securitatea energetică și securitatea alimentară. (…) Îi mulțumesc prietenului meu Kyriakos pentru efortul pe care l-a făcut în toată această perioadă, să avem acest interconector între Grecia și Bulgaria finalizat.

Este un interconector cât se poate de important pentru tot ceea ce înseamnă rețeaua de transport gaze către Europa. Practic, acest interconector va asigura legătura între rețeaua care trece prin Anatolia și Adriatică și, de asemenea, se leagă prin conducta BRUA, asigurând aprovizionarea cu gaze atât a Bulgariei, cât și României și desigur putem să asigurăm aprovizionăm cu gaze partenerii noștri estici, Ucraina și Republica Moldova și celelalte țări care se află pe diagrama de distribuție a acestei rețele de gaze”, a declarat, joi, premierul Nicolae Ciucă.

Interconectorul de gaze naturale Grecia-Bulgaria a fost finalizat

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a precizat că vineri, 8 iulie 2022, va fi inaugurată conducta de gaze naturale în orașul grecesc Alexodropolis. Potrivit spuselor sale, acesta este un pas important pentru a stopa dependența Europei de gazul natural din Rusia.

„Vom avea o independență a Europei, deci va fi un pas important pentru a dobândi o independeță de gazul natural care vine din Rusia pentru că Rusia folosesște ca un instrument geostrategic gazul natural”, a explicat Kyriakos Mitsotakis.

Spre final, acesta a adăugat că România și Grecia încearcă acum să găsească modalități de a ajuta în continuare Ucraina. În plus, el a discutat cu Nicolae Ciucă și despre aderarea României la Spațiul Schengen.

„Am observat că avem păreri apropiate. Am căzut de acord ca cele două țări să aibă acțiuni comune, atât în NATO, cât și în alte foruri internaționale. (…) L-am informat pe premierul Ciucă despre provocările continue pe care le are Ankara, despre retorica pe care o folosește, despre mișcările, am putea spune, de atac ale Turciei, care pun la îndoială de multe ori convențiile intern și drepturile primordiale pe care le avem noi.

Am spus că țara noastră se va apăra și e pregătită oricând, în orice moment, pentru a-și apăra drepturile naționale și internaționale, dar trebuie să existe un dialog de ambele părți”, a completat premierul grec.