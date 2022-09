Ministrul Barna Tánczos a convocat o ședință după avertizările cod roșu de inundație

Așadar, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a convocat vineri, 2 septembrie, o ședință de analiză privind evoluția situației hidrometeorologice, după avertizările privind codul roșu de inundații pe râuri din Gorj şi Vâlcea.

„Conform estimărilor meteorologilor, până sâmbătă dimineață rămâne în vigoare mesajul de avertizări de cod Roșu/Portocaliu/Galben pentru ploi abundente, în special în nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei, cantitățile de apă putând depăși, punctiform, 100 l/mp în arealul aflat sub incidența codului roșu.

Pe parcursul zilei de sâmbătă aria precipitațiilor abundente (35-50l/mp) va fi de interes în sud-estul țării. În zonele în care astăzi și la noapte cantitățile de apă, prin acumulare, sunt de peste 70-90 l/mp la nivel local, ploile vor fi slabe cantitativ”, a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor într-un comunicat.

Vremea se va ameliora de duminică

De asemenea, reprezentanții de la Ministerul Mediului menționează că, în cursul serii de vineri, INHGA a emis o avertizare hidrologică pentru fenomene imediate, de cod roșu, valabilă pentru intervalul 2 septembrie, ora 20:15 – 3 septembrie, ora 02:00, pentru râurile din bazinele hidrografice Gilort, Olteț, Tărâia (afluent al râului Olteț), Cerna, Olănești și Cheia (afluent al râului Olănești).

Fenomenele vizate sunt scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri rapide de debite şi niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de pericol.

„La aceasta oră sunt depășite cote de inundație la Nistorești, pe râul Olteț. Pe celelalte râuri, aflate sub avertizare hidrologică, cotele se mențin în jurul cotei de atenție sau sub acestea. În prezent, SGA Gorj intervine pe râul Gilort, în zona localității Novaci”, au informat reprezentanții Ministerului.

„Meteorologii și hidrologii au precizat faptul că fenomenele se manifestă cu un caracter local și, începând de duminică dimineață, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor în toată țara. Pentru zonele aflate sub avertizare hidrometeorologică am dispus ANAR întărirea monitorizării și intervenția în vederea asigurării secțiunilor de scurgere, acolo unde va fi cazul. Exploatarea acumulărilor trebuie să se realizeze conform regulamentelor de exploatare, pentru atenuarea viiturilor. Până în acest moment nu sunt semnalate probleme deosebite”, a declarat Barna Tánczos.