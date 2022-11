Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scăzut cu 10%, în trimestrul III al acestui an, comparativ cu perioada similară din 2021, în timp ce ponderea autoturismelor second hand importate în total înregistrări noi a fost de 69,7%, în scădere cu 2,5 puncte procentuale, de la an la an, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Numărul înmatriculărilor de autobuze și microbuze noi a crescut

Raportat la perioada de referinţă, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au consemnat creşteri la categoria mopede şi motociclete (+20,7%) şi la categoria autobuze şi microbuze (+11,5%). Pe de altă parte, scăderi au fost înregistrate la categoria autoturisme (-17,3%).

Potrivit sursei citate, referitor la înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor, statistica oficială arată scăderi la categoriile: autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) – de minus 16%, remorci şi semiremorci (-3,3%) şi autotractoare (-2,5%). În acelaşi timp, au fost raportate creşteri la categoria autotractoare, cu 55,8%.

Comparativ cu trimestrul II 2022, în trimestrul III al anului în curs, înmatriculările noi de vehicule rutiere au crescut cu 5,3% la vehiculele pentru transportul pasagerilor, respectiv au scăzut cu 4,6% la vehiculele pentru transportul mărfurilor.

Cum arată cifrele privind normele de poluare

Vehiculele rutiere clasificate în conformitate cu Normele europene de poluare, înmatriculate în circulaţie, cuprindeau, la sfârşitul trimestrului III 2022, în proporţie de 59,2%, vehicule cu normele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, respectiv în proporţie de 11,6%, vehicule cu norma de poluare Non-Euro.

Totodată, pentru categoria autoturisme, cea mai însemnată pondere a fost deţinută de vehicule conforme cu norma europeană Euro 4, respectiv 35%, pentru categoria autobuze şi microbuze cele mai multe vehicule (25,2%) au fost clasificate în norma Euro 3, iar pentru categoria mopede şi motociclete, majoritatea vehiculelor (28,1%) fiind clasificate Non-Euro.

Vehiculele conforme cu norma europeană Euro 3 au predominat pentru categoria autocamioane în proporţie de 29,5%, cele conforme cu norma Euro 6 au fost preponderente pentru categoria autotractoare (36,3%), în timp ce pentru categoria vehicule rutiere pentru scopuri speciale cele mai multe vehicule (25,1%) au fost clasificate în norma Non-Euro.