Mai puţini turişti români au vizitat Germania în acest an, arată datele Organizaţiei Germane pentru Turism. Astfel, datele din primele şapte luni ale acestui an arată că numărul de înnoptări ale vizitatorilor români în Germania a scăzut cu 33,1%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019. Pe întreg anul anterior, s-a înregistrat o creştere de 1,3%, arată datele prezentate, luni, într-o conferinţă online, de către Cristian Sallai, director de marketing în cadrul Organizaţiei Germane pentru Turism.

„2019 a marcat zece ani de record consecutiv de creştere a înnoptărilor în Germania. Am avut 89,9 milioane de înnoptări ale vizitatorilor străini, faţă de 87,7 milioane cu un an înainte. În perioada ianuarie – decembrie 2019 am avut un plus de 2,6% comparat de la an la an şi atunci a venit 2020 şi s-a întâmplat un minus de 59,9% din ianuarie până în iulie.

Şi pentru vizitatorii din România, anul 2019 a fost unul excelent. În ultimii nouă ani am avut o creştere de 185%, iar în 2019 o creştere de 1,3%. Ştiu că toată lumea s-a obişnuit cu creşteri de câte două procente în permanenţă. Problema este că poţi să creşti până ajungi la maturitate. Este locul unde piaţa românească a ajuns în acest moment şi de acolo înainte începe o creştere mai moderată”, a precizat Cristian Sallai.

40% dintre călătoriile efectuate de români au fost de vacanţă

Anul trecut, majoritatea călătoriilor efectuate de către vizitatorii români în Germania au fost în scop turistic, potrivit datelor centralizate de Organizaţia Germană pentru Turism. În plus, Organizaţia mai transmite că vârsta medie a turistului român a fost de 39,1 de ani.

„Germania este o destinaţie atractivă pentru români pe foarte multe faţete, dar majoritatea călătoriilor efectuate au fost de vacanţă cu o cotă de piaţă de 40%. Pe locul doi şi trei, cumva la egalitate, au fost călătoriile de afaceri (30%) şi Visiting Friends & Relatives şi călătorii private, cu 30%. Profilul vizitatorului român în Germania arată că 75% dintre turiştii români efectuează rezervări online, 43% dintre ei au vizitat oraşe, 40% sunt călătorii de vacanţă, 28% preferă circuitele turistice.

Vârsta medie a turistului român în Germania a fost, în 2019, de circa 39 de ani. Mijloacele de transport utilizate arată că avionul devine tot mai important, cu 40% din total, apoi 53% dintre românii care vizitează Germania merg cu automobilul, iar 5% cu autocarul”, a menţionat Cristian Sallai.

Potrivit sursei citate, anul trecut, destinaţiile preferate de români în Germania au fost: Bavaria – cu 26,6% din total, Baden – Wurtenberg (16,1%), Nord Rhein Westphalen (Dortmund) – cu 11,9%, şi Hesse (Frankfurt) – cu 11,7%, scrie Agerpres.

„Germania este percepută ca o destinaţie sigură în ceea ce priveşte pericolul corona”

La nivelul acestui an, în perioada ianuarie – iulie, numărul de înnoptări ale vizitatorilor români în Germania a scăzut 219.287 (-33,1% faţă de perioada similară din 2019), iar defalcat, după creşteri semnalate în lunile ianuarie (+3,1%) şi februarie (+0,4%), au urmat lunile martie, cu o scădere de 43,4%, aprilie (-62,5%), mai (-53,3%), iunie (-44,1%) şi iulie (-33,1%).

„Dacă vrem să ne uităm la o parte pozitivă, scăderea de 33,1% din perioada ianuarie – iulie nu arată o situaţie atât de negativă în condiţiile date. Există ţări unde scăderea ajunge şi la 80 – 90%. România este clar în top recovery cu o revenire de 70,9%, aproape la standardul de anul trecut. Este printre pieţele cu cea mai rapidă revenire, care se datorează şi faptului că geografic vorbind este o destinaţie relativ aproape şi că există acea componentă de business & relatives care au facilitat astfel de călătorii.

Germania este percepută ca o destinaţie sigură în ceea ce priveşte pericolul corona şi a fost una dintre ţările care a administrat criza în cel mai bun mod cu putinţă, în condiţiile date. Credem că aceşti factori au determinat ca scăderea să nu fie atât de dramatică”, a mai explicat directorul de marketing al Organizaţiei Germane pentru Turism.