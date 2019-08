Roboţii capătă tot mai multă importanţă şi în procesul tehnologic al fabricilor din România. Ford continuă să introducă noi tehnologii în cadrul uzinei pe care o deține la Craiova. Astfel, compania americană a cumpărat 4 roboţi colaborativi produşi de compania Universal Robots, aceştia urmând să preia o serie de munci repetitive de pe linia de asamblare a motoarele EcoBoost de 1 litru, potrivit Automarket.

Astfel, un robot unge tacheții, al doilea realizează umplerea motorului cu ulei, al treilea verifică motorul cu ajutorul unei lămpi cu lumină UV și a unei camere video pentru posibile scurgeri, iar al patrulea este folosit în prezent pentru teste și training și va primi în curând un rol concret în cadrul uzinei. Roboții sunt integrați în sistemul care controlează linia de asamblare, ceea ce înseamnă că operatorii umani intervin doar atunci când apar anumite schimbări.

„Roboții au o amprentă mică la sol, sunt ușor de implementat și pot lucra împreună cu oamenii noștri. Observăm că pe măsură ce îi folosim mai mult există mai multe aplicații pe care le identificăm. Sunt sigură că pe viitor vom folosi din ce în ce mai mulți”, spune Josephine Payne, Engine Plant Manager Ford România.

Oficialii Ford România dau asigurări că locurile de munca tradiționale nu vor fi afectate de integrarea roboților pe linia de asamblare, întrucât aceștia vor contribui la ușurarea muncii repetitive. „Când am implementat coboții nu am plecat de la ideea de a înlocui oameni, ci am dorit să ajutăm operatorii acolo unde activitățile sunt repetitive sau ridică unele provocări. Astfel, cobotul este ca un coleg pentru operator, nicidecum un înlocuitor”, a precizat Adrian Calangiu, Area Manager Engine Plant Ford România.

