Nu se compară nimic cu gustul cafelei de dimineață – și s-ar putea ca aşa să devină puțin mai dulce.

Într-un videoclip pe TikTok, Robert Love a dezvăluit ceea ce consideră el că este „cel mai bun” supliment pe care să îl adăugăm în cafea, pentru a încetini semnele de îmbătrânire.

Pentru început, el a spus că este esențial să optați pentru cafea organică, deoarece cafeaua convențională poate conține pesticide despre care se spune că sunt dăunătoare pentru creier, precum și pentru restul corpului.

Un alt sfat important pe care l-a împărtășit a fost folosirea apei distilate.

„Cel mai bun lucru pe care trebuie să-l adaugi la cafea pentru a ajuta la încetinirea îmbătrânirii sunt peptidele de colagen. Colagenul are beneficii mari pentru piele, are beneficii pentru întregul corp. Cercetările susţin că oamenii care iau colagen au foarte multe beneficii”, a spus el în filmuleț, potrivit Getsurrey.

„Colagenul trebuie să fie de cea mai bună calitate. Apoi, asigură-te că este testat de terți. Înseamnă că vei avea colagen cea mai bună calitate. Acesta conține vitamina C și acid hialuronic. Vitamina C este necesară pentru a utiliza colagenul în mod eficient în corp, așa că, atunci când iei colagen, fie luați cu el un supliment Vitamina C, fie luați unul cu vitamina C în el”, a explicat el.

”Acidul hialuronic este foarte bun pentru sănătatea pielii tale. Îl adaug în cafeaua mea. Îmi place”, spune Love.