Întreg conceptul, condensat în trei cuvinte simple, vorbește despre faptul că oamenii sunt liberi să se concentreze asupra a ceea ce contează cel mai mult pentru ei, știind că, atât în viața personală, cât și în cea profesională, pot face lumea mai bună prin a fi ei înșiși.

“Pentru mine, ‘do your thing’ este misiunea ING de a-i susține pe oameni să fie cu un pas înainte în viață și în afaceri spusă într-un mod foarte simplu, în doar trei cuvinte: ‘do your thing’. Există atât de multă energie și inspirație în spatele acestor cuvinte, care în același timp sunt și ușor de înțeles și de internalizat. Cu toții vrem să facem ceea ce ne inspiră și, în special în contextul COVID-19, vrem să redescoperim lucrurile mici care ne aduc bucurie. Ca bancă, este responsabilitatea și privilegiul nostru de a ajuta clienții să facă mai mult loc pentru ele, prin eliminarea grijilor privind banii și banking-ul. Astfel, le oferim mai mult timp pe care să îl petreacă alături de familiile lor și de a se bucura de viață. Iar ‘do your thing’ este promisiunea pe care o facem, prin care le spunem că suntem alături de ei”, a declarat Silvia Mihăilescu, Director Marketing, Communicare și CSR ING Bank Romania.

Ce înseamnă ‘do your thing’

‘do your thing’ înseamnă libertate, promisiunea ING de a le oferi clienților o experiență de banking personală, simplă și smart. Personală se traduce într-un proces dezvoltat avându-i pe ei în minte. Simplu le oferă opțiunea unor operațiuni de banking cotidiene, în care aceștia nu simt complexitatea din spatele operării unei bănci. Iar Smart înseamnă ideile și noile tehnologii care aduc soluții relevante la îndemâna acestora. Și datorită acestei interacțiuni fluide, clienții au posibilitatea de a face ceea ce contează mai mult pentru ei, indiferent dacă este vorba despre mai mult timp petrecut în grădină sau participarea la un triatlon.

Campania

Lansarea oficială a noii direcții de brand a avut loc printr-o nouă campanie implementată în parteneriat cu Jazz Communications. Aceasta vorbește despre redescoperirea micilor plăceri ale vieții, arătând diferite personaje în propria poveste cotidiană. Aceste povești sunt construite în jurul noului pachet de salariu ING, care oferă ”și, și, și” – și plăți mobile, și un curs valutar avantajos disponibil non-stop, și taxe zero la orice bancomat, pentru oricine își aduce salariul la ING.

„Provocarea noastră a fost să fim prima țară din lume care începe să comunice sub noua platformă globală, și asta tocmai în mijlocul pandemiei care ne-a dat peste cap planurile tuturor. Dar tocmai de aceea am considerat că este cel mai bun moment pentru unul din cele mai iubite branduri din România să demonstreze cum se poate transforma și cum poate susține românii să treacă mai ușor prin aceste schimbări. ‘do your thing’ recunoaște o nevoie fundamentală pentru Români: nevoia de libertate. Cu atât mai mult în ultimele luni, când restricțiile impuse de pandemie ne limitează spațiul de mișcare, timpul, relațiile, încrederea. Dar noi avem istoric capacitatea de a ne descurca în condiții restrictive, de a ne redescoperi și redefini micile bucurii, de a ne trăi viața de zi cu zi în ciuda restricțiilor. În noile sale haine, ING celebrează această libertate și o susține prin soluții de banking care nu te încurcă, sunt simple, personale și smart. Așa că în prima campanie DYT demonstrăm tocmai cum vara asta, deși avem atâtea limitări, fiecare dintre noi își poate trăi momentul lui pe deplin, atunci când are Card Complet de la ING cu și,și,și”, a adăugat Irina Pencea, Managing Partner și Director de Strategie Jazz Communications.

Spoturile TV au fost create cu ajutorul regizorului danez Sune Sorensen, care a folosit o tehnică ce a implicat filmarea single-shot, acțiunea fiind naturală și fluidă. Iar pentru că muzica a jucat un rol important în crearea poveștilor, ING a găsit o potrivire perfectă cu piesele trupei românești We singing colors.

„Am început să lucrăm cu echipa ING în mijlocul unei abordări globale noi în comunicare, în care produsele bancare nu mai sunt eroii, ci există doar pentru a ajuta oamenii să facă ceea ce le dă sens și bucurie în viață. Sloganul ‘do your thing’, vorbește despre noi, despre pasiunile, ciudățeniile și imperfecțiunile asumate zi de zi. În campania Card Complet ne-am propus să redăm în fiecare spot o frântură de viață autentică, interesantă, inspirată din poveștile românilor. Și să facem ca prezența produsului în reclamă să fie cât mai simplă și naturală. Și să o facem dintr-un singur cadru. Ocazie cu care am văzut cât de repede trec 30 de secunde când îți propui să redai o poveste frumoasă într-un single-shot. ING a știut întotdeauna să explice produsele bancare cu bună dispoziție și un pic de magie. Vrem să păstrăm asta și în poveștile ce vor urma în campania ‘do your thing’ „, a completat Valentin Suciu, Creative Partner Jazz Communications.

Începând cu 13 iulie, noua direcție de brand va fi prezentă în toate activitățile de marketing și comunicare ale companiei, canalele digitale ale ING Bank România fiind deja aliniate cu aceasta. Noua direcție include elemente de brand noi precum un stil diferit de fotografie, un logo audio și semnarea tuturor materialelor cu ‘do your thing’.